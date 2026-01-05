Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Джакомо Распадори е все по-близо до задръщане в Серия "А". В последните дни усилено се говори за негов трансфер в посока Рома, като дори се появиха информации, че сделката е на финалната права. Сега обаче и Лацио е готов да се намеси в битката за италианския национал с интересно предложение към Атлетико Мадрид, пише "Кориере дело Спорт".

Скритият коз на "орлите" е, че те може да предложат левия си бек Нуно Тавареш като част от сделката за Распадори. Португалецът е оценен от Лацио на около 15 милиона евро, но не трябва да се забравя, че италианците дължат и 35% комисионна за Арсенал при евентуална продажба на този играч.

След преминаването на Хави Галан в Осасуна, Атлетико ще търси нов ляв бек на пазара, било то през този зимен прозорец, или през следващия летен прозорец. Така Симеоне може и да бъде заинтригуван от възможността да вземе Тавареш в редиците си.

Португалецът е опитен играч на 25 години, играл в отбори от високо ниво като Арсенал, Марсилия, Бенфика и Нотингам Форест, така че едва ли ще има проблем с адаптацията в Атлетико, ако се стигне до негово преминаване на "Метрополитано".