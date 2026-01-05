Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  3. Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

  5 яну 2026 | 06:08
  • 786
  • 0
Лацио ще направи опит да отмъкне Распадори под носа на Рома

Джакомо Распадори е все по-близо до задръщане в Серия "А". В последните дни усилено се говори за негов трансфер в посока Рома, като дори се появиха информации, че сделката е на финалната права. Сега обаче и Лацио е готов да се намеси в битката за италианския национал с интересно предложение към Атлетико Мадрид, пише "Кориере дело Спорт".

Скритият коз на "орлите" е, че те може да предложат левия си бек Нуно Тавареш като част от сделката за Распадори. Португалецът е оценен от Лацио на около 15 милиона евро, но не трябва да се забравя, че италианците дължат и 35% комисионна за Арсенал при евентуална продажба на този играч.

След преминаването на Хави Галан в Осасуна, Атлетико ще търси нов ляв бек на пазара, било то през този зимен прозорец, или през следващия летен прозорец. Така Симеоне може и да бъде заинтригуван от възможността да вземе Тавареш в редиците си.

Португалецът е опитен играч на 25 години, играл в отбори от високо ниво като Арсенал, Марсилия, Бенфика и Нотингам Форест, така че едва ли ще има проблем с адаптацията в Атлетико, ако се стигне до негово преминаване на "Метрополитано".

Ван Дайк водил преговори с Реал Мадрид, преди да преподпише с Ливърпул

Стана ясна офертата Серхио Рамос за Севиля

Мусиала е оптимист за скорошното си завръщане на терена

Реал Сосиедад и Атлетико Мадрид размениха бързи голове, но не успяха да излъчат победител

Дембеле реши дербито на Париж в полза на ПСЖ

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Днес се сбогуваме с великия Димитър Пенев

ЦСКА предложил милиони на чилийски национал

Интер смачка Болоня и стартира 2026 г. с едни гърди напред в битката за „Скудетото“

Разколебаният Челси попари с късен гол Манчестър Сити за радост на Арсенал

Ливърпул се виждаше победител в 94-тата минута, но пак не успя да вземе трите точки срещу Фулъм

Заместникът на Мбапе напомни за себе си с хеттрик при погром на Реал

