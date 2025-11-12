Винисиус Жуниор с ултиматум към Флорентино Перес

Напрежението в Реал Мадрид по оста между Чаби Алонсо и Винисиус Жуниор продължава да расте. Бразилското ляво крило е предало на президента на клуба Флорентино Перес, че вече не може да се разбира с испанския треньор и е заявил: „Или аз, или той!“. Ако наследникът на Карло Анчелоти остане, тогава играчът на „белите“ ще откаже да поднови договора си, който изтича през 2027 г.

Сериозният конфликт, възникнал в дербито с Барселона, е създал непоправима пропаст между Алонсо и Жуниор. Официалното съобщение, в което бразилската звезда се извини за нервната си избухливост пред феновете и съотборниците си, но не и пред треньора, ясно показа, че пътищата на двамата вече не могат да се пресичат в дългосрочен план.

Чаби Алонсо: Темата с Винисиус е затворена, Класикото ни даде увереност, но не бива да се отпускаме

Въпреки че Флорентино Перес се опита да посредничи в конфликта, като насрочи среща на четири очи в кабинета на Шаби Алонсо, помирението изглежда е претърпяло окончателен провал, така че Винисиус Жуниор е останал на доминираща позиция и е предупредил президента на лидера в Ла Лига.

O sea que Vinicius le ha dicho a Florentino que o se va Xabi o se va él en verano. Con el equipo líder de la liga. A dos meses de empezar la competición. Muy bien. Todo porque no le gustan sus métodos de entrenamiento. pic.twitter.com/NMrjylTmCR — (fan) Yihi (@YihiRM) November 11, 2025

Подновяването на договора на „седмицата“ на Реал Мадрид е една от най-противоречивите теми в момента в клуба. Флорентино Перес иска той да остане още много години на „Сантяго Бернабеу“, където е израснал и е изградил кариерата си.

Бивш капитан на Атлетико с над 400 мача за клуба разкритикува Винисиус и похвали Чаби Алонсо

Твърди се, че Винисиус Жуниор е обиден от факта, че Алонсо не зачита звездния му статут, което е предизвикало разговора с Перес. Там той е е поискал уволнението на треньора.

В случай че президентът избере испанския треньор пред бразилеца, последният няма да поднови договора си. Това означава, че играчът може да напусне като свободен агент през 2027 г.!“, заключава испанската преса.