Винисиус Жуниор не пропусна да се скара и с феновете на Райо

Трудните отношения между Винисиус Жуниор и противниковите фенове достигнаха нова кулминация тази неделя на "Вайекас", по време на гостуването на Реал Мадрид на Райо Валекано (0:0).

Бразилският национал не успя да блесне в мача от 12-ия кръг на Ла Лига, но за сметка на това пак успя да се скара с противникови фенове.

Уморен от освиркванията на трибуните, крилото на "лос бланкос" използва момент близо до страничната линия, за да провокира противниковите фенове. "Платихте, за да ме видите" е фразата, която е била уловена от излъчването на Movistar+.

Испанската преса съобщава и за друга реплика на Винисиус Жуниор, този път насочена към Алваро Гарсия, докато се отправяли към съблекалните. Бразилецът репликира съперника си с думите: "Много зле".

