  2. Бразилия
  3. Бивш капитан на Бразилия и световен шампион: Винисиус не е лидер, от какъвто се нуждае националния отбор

  • 17 ное 2025 | 17:11
  • 937
  • 1
Световният шампион от 1994 година с екипа на Бразилия - Дунга, заяви в интервю пред испанския вестник „Марка“, че Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) е футболен лидер, но не е водеща фигура в съблекалнята. Дунга беше попитан дали вижда Винисиус с ключова роля за бразилския национален отбор, както и какво е мнението му за поведението на нападателя извън терена.

Анчелоти е убедил Винисиус да играе като централен нападател
Анчелоти е убедил Винисиус да играе като централен нападател

„Всички можем да се държим по-добре. Дори като правим грешки, трябва да се поучаваме от тях, да направим две крачки назад и да се поправим. Научил съм, че понякога, когато някой те атакува, не си заслужава да отговаряш. Според мен, Вини е технически и футболен лидер, но не е лидер в съблекалнята. Той не е традиционен капитан. Вини е технически лидер, който движи играта в атака. Бразилия обаче се нуждае от лидер на отбора“, заяви Дунга. „Той не играе добре за националния отбор, а за Реал (Мадрид) се справя страхотно. Това е защото там единствено мисли за играта си и я няма тежестта на капитанската лента върху него“, каза още той.

Анчелоти засипа с похвали Естевао и Каземиро
Анчелоти засипа с похвали Естевао и Каземиро

Винисиус има 8 гола в 44 мача за „Селесао“, докато в испанското първенство има 5 гола в 12 мача само този сезон. Бразилия се класира за Мондиал 2026, но го направи след сериозни затруднения в квалификационната фаза, завършвайки на 5-ото място с 28 точки, наравно с Колумбия, Уругвай и Парагвай, но на 10 зад лидера и вечен съперник Аржентина.

