Трент преобърна представата за себе си в Реал Мадрид

Трент Александър-Арнолд и неговият трансфер се превърнаха в основополагащ въпрос за Реал Мадрид и Ливърпул. Той беше най-високо оценяваният десен бек през миналия сезон според Transfermarkt. Последствията: дълги, почти безкрайни преговори. Първа оферта – декември 2024 г., втора – само дни по-късно, а след това нова атака през юни с цел англичанинът да играе на Световното клубно първенство — нещо, което се осъществи в замяна на десет милиона евро.

На „Анфийлд“ всичко това беше възприето като предателство. На „Бернабеу“ мечтаеха за пристигането му заради контузията на Карвахал и заради класата, която англичанинът беше демонстрирал във Висшата лига. Появи се два пъти на тренировки във Валдебебас и след пет дни вече беше титуляр — нещо, което в крайна сметка му изигра лоша шега.

Логичният адаптационен период и двете контузии, които получи, забавиха повече от очакваното появата на истинските му футболни качества в мадридската система. Докато чакаше да влезе в пълна игрова форма, Трент впечатли с добър испански — жест, показващ близост и уважение към средата му.

Елче и Олимпиакос бяха съперниците при завръщането му като титуляр — отбори, които вече разбраха какво Трент е дошъл да даде на Реал Мадрид: визия за играта и онзи технически усет, който вдъхва живот на съотборниците му. Винисиус и Мбапе вече се възползват от това — дългите диагонални подавания, които само англичанинът вижда, извеждат максимума от скоростта и стила на двамата.

Много се говореше за Александър-Арнолд в месеците преди трансфера — за това колко качествен ход е той. Но нетърпението отново се прояви. Първите критики, които чу, разкриват непознаване на футбола, който англичанинът винаги е носил в краката си. Той никога не е бил „куче пазач“. Основната му добродетел винаги е била техниката — фактът, че вече се превърна в основен изпълнител на статични положения в отбора на Чаби Алонсо, е доказателство за това. Реал Мадрид отдавна не беше имал подобен изпълнител.

Срещу отбора на Олимпиакос англичанинът показа, че един бек може да бъде мозъкът на отбора. 89% успеваемост в подаванията, 7/7 точни дълги подавания, контролиране изнасянето на топката, плюс водеща роля при фаулове и корнери.

Карвахал вече повече от десетилетие доказва колко важен може да бъде един десен бек и колко мачове може да спечели. Сега Реал Мадрид знае, че на десния фланг разполага с двама футболисти, които — макар и с различно разбиране за играта — могат да печелят мачове. На „Анфийлд“ продължават да го мислят с носталгия. И това не е случайно.

Коментар на Хосе Феликс Диас за вестник "Ас"

Следвай ни:

Снимки: Imago