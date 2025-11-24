Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Винисиус отказва да поднови договора си с Реал Мадрид заради Алонсо

Винисиус отказва да поднови договора си с Реал Мадрид заради Алонсо

  • 24 ное 2025 | 18:08
  • 5326
  • 39

Звездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор засега не желае да поднови изтичащия си през лятото на 2027 година договор с клуба заради обтегнатите си взаимоотношения с наставника на тима Чаби Алонсо, пише The Athletic.

Изданието се позовава на информация от трима различни източници, според които Винисиус е изразил тази своя позиция по време на своя среща с клубния президент Флорентино Перес в края на миналия месец. Както е известно, преговорите между двете страни започнаха още в началото на годината, но все още не са постигнали споразумение за удължаването на контракта. Междувременно, неблагоприятните взаимоотношения между крилото и Алонсо са накарали 25-годишния играч да се усъмни още повече в идеята да удължи престоя си на “Бернабеу”.

Все повече се говори за предполагаемото неразбирателство между Винисиус и неговия треньор, като тези слухове бяха подсилени от бурната реакция на футболиста при смяната му по време на Ел Класико. Впоследствие той се извини за своето поведение тогава, но без да спомене Алонсо, като се смята, че това е било умишлено. От 17-те мача на бразилския нациотал през този сезон той записа пълни 90 минути само в пет от тях, а в други четири стартираше от пейката. Явно това не се харесва на атакуващия футболист, който получаваше повече игрово време под ръководството на предишния наставник Карло Анчелоти.

Снимки: Gettyimages

