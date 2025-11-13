Анчелоти е убедил Винисиус да играе като централен нападател

Селекционерът на бразилския национален отбор Карло Анчелоти каза, че е убедил Винисиус Жуниор да играе в центъра на атаката за „селесао“.

„Виждам го или като крило, или като централен нападател. Винисиус има качествата да вкарва много голове. Казах му: „Виж, когато играеш на крилото, за да вкараш, трябва да преодолееш трима или четирима противника. Седем или осем докосвания на топката. Но в центъра едно добре пресметнато движение е достатъчно, за да вкараш“. Той разбра това и се наслаждава да играе на тази позиция“, заяви Анчелоти пред “Placar”.

25-годишният Винисиус има 8 гола в 43 мача за Бразилия от дебюта си за националния отбор през септември 2019 година. През сезон 2025/26 той има 5 попадения и 4 асистенции в 16 срещи за Реал Мадрид.

Наскоро бразилецът призна, че Анчелоти е най-добрият треньор, с когото е работил в досегашната си кариера.

Снимки: Imago