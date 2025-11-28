Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Левандовски отказал на Фенербахче

Левандовски отказал на Фенербахче

  • 28 ное 2025 | 06:34
  • 1074
  • 0
Левандовски отказал на Фенербахче

Нападателят на Барселона Роберт Левандовски е отказал предложеине да премине в състава на Фенербахче през зимата. За подобен вариант пръв съобщи турският журналист Серджан Хамзаоглу от TSYD. Той обяви, че Фенербахче иска да го привлече още през зимния трансферен прозорец с атрактивна оферта за сезон и половина до 2027 г. Полякът обаче е отхвърлил подобен вариант.

Бъдещето на Роберт Левандовски е все по-актуална тема, след като 37-годишният нападател на два пъти в рамките на една седмица заяви, че не бърза да подновява договора си с Барселона, който изтича на 30 юни 2026 г. Фактът, че става свободен агент през лятото, привлича все по-голям интерес към него.

Освен от страна на Фенербахче, интерес към Лева има и от Милан, а и други клубове следят ситуацията. "Росонерите" обаче по-скоро смятат да изчакат до лятото и тогава да пробват да го вземат без пари, докато предложението на Фенербахче е било още за януари.

„Фенербахче прояви конкретен интерес към Роберт Левандовски за зимния прозорец, но нападателят е отказал. Той иска да остане в Барселона поне до лятото и все още не планира да напуска през януари. Бъдещето му остава напълно отворено, а договорът му изтича на 30 юни 2025 г.“, информира пък журналистът Флориан Петенберг в социалните мрежи.

Интересно е, че само два дни след като името му беше свързано с Фенербахче и Милан, Левандовски отново коментира бъдещето си, този път пред полската телевизия TVP Sport. „Скоро ще бъда готов да реша по кой път искам да поема и ще видя какви са възможностите ми“, заяви нападателят, с което остави вратата отворена за различни варианти след края на сезона.

Снимки: Gettyimages

