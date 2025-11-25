Ули Хьонес за Барселона: Абсурдно е, че все още са в Ла Лига

Почетният президент на Байерн (Мюнхен) Ули Хьонес отправи една от най-суровите си критики към Барселона от години насам, докато анализираше международната конкуренция на своя клуб. Легендата на баварците определи модела на „блаугранас“ като пример за това, което според него не трябва да се случва в елитния футбол. Той визира големите задължения на клуба от “Камп Ноу”.

„Барселона не е моделът, който си представям - започна Хьонес в подкаста OMR. - Във всяка друга страна те вече нямаше да са в елитната дивизия. Когато си натрупал 1,3 милиарда дълг, как се предполага, че това работи? За мен е абсурдно и неразбираемо, че все още играят в първа дивизия. Това е клубен модел, който никога не бих уважил. Във всяка нормална държава клуб, управляван по този начин, дори не би бил в елита. Честно казано, чудо е, че все още им позволяват да играят там.“

Хьонес, който от своя страна лежа в затвора за укриване на данъци, подчерта, че Барса от години харчи повече, отколкото печели, и въпреки това продължава да се състезава на най-високо ниво. За него този сценарий изкривява спортните заслуги и е в ярък контраст с пътя на Байерн, който се основава – както той защити – на финансова стабилност, липса на милионни дългове и разумно управление, далеч от прословутите „лостове“, които той смята за рисковани.

„Това е в абсолютен контраст с контрола, който имаме в Байерн, и с нашата добра икономика, която трябва да бъде пример за всички клубове в Европа. Можем да се похвалим със солидно управление, с икономически критерии и със спортно качество, което не зависи от финансови маневри“, изтъкна той.

За Хьонес нещата са ясни: Барселона не би имал бъдеще в Бундеслигата. „Строгите германски регулации за лицензиране и натискът от одитите незабавно биха парализирали клуб с дълг от 1,3 милиарда евро“, заключи той.