Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

Бразилското крило на Барселона Рафиня пое отговорност за забавянето на пълното му възстановяване от контузия в последните месеци. Очакваше се футболистът да бъде извън игра максимум три седмици, но в крайна сметка пропусна около два месеца.

"Наистина имах затруднения. Имаше много сложни моменти. Аз съм футболист, който обича винаги да е на терена и да помага на отбора колкото е възможно повече, а последните два месеца бяха труден етап за мен“, коментира Рафиня на пресконференцията преди днешното гостуване на Барселона срещу Челси в Шампионската лига.

"Работя, за да се върна към 100%. Това беше мускулна травма, от която винаги е трудно да се възстановиш, защото може да се чувстваш страхотно, а след това да получиш нова травма, както се случи с мен. Опитвам се да възстановя най-добрата си физическа форма, за да мога да помогна на тима. Имах два рецидива - първият беше по моя вина и мога да поема отговорност, както и за втория. Поемам отговорност и за двете забавяния, опитвайки се да се върна на терена по-рано. Направих грешка“, призна бразилският национал.

"Отборът ми липсваше повече, отколкото аз на него. Винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си на терена. Често аз съм този, който окуражава момчетата. Опитвам се да помогна на всички. Ако давам най-доброто от себе си, мога да изисквам повече и от останалите“, добави Рафиня.

Снимки: Imago