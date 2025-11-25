Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

Рафиня: Поемам отговорност за забавянето на възстановяването ми

  • 25 ное 2025 | 14:31
  • 512
  • 0

Бразилското крило на Барселона Рафиня пое отговорност за забавянето на пълното му възстановяване от контузия в последните месеци. Очакваше се футболистът да бъде извън игра максимум три седмици, но в крайна сметка пропусна около два месеца.

"Наистина имах затруднения. Имаше много сложни моменти. Аз съм футболист, който обича винаги да е на терена и да помага на отбора колкото е възможно повече, а последните два месеца бяха труден етап за мен“, коментира Рафиня на пресконференцията преди днешното гостуване на Барселона срещу Челси в Шампионската лига.

"Работя, за да се върна към 100%. Това беше мускулна травма, от която винаги е трудно да се възстановиш, защото може да се чувстваш страхотно, а след това да получиш нова травма, както се случи с мен. Опитвам се да възстановя най-добрата си физическа форма, за да мога да помогна на тима. Имах два рецидива - първият беше по моя вина и мога да поема отговорност, както и за втория. Поемам отговорност и за двете забавяния, опитвайки се да се върна на терена по-рано. Направих грешка“, призна бразилският национал.

"Отборът ми липсваше повече, отколкото аз на него. Винаги се опитвам да дам най-доброто от себе си на терена. Често аз съм този, който окуражава момчетата. Опитвам се да помогна на всички. Ако давам най-доброто от себе си, мога да изисквам повече и от останалите“, добави Рафиня.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

Кварацхелия: Имам много области, в които мога да се подобря, Хакими е трудно да бъде заменен

  • 25 ное 2025 | 15:08
  • 306
  • 0
Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

Първият гол за сезона на Божидар Краев влезе в любопитна класация, българинът на крилете на ентусиазма

  • 25 ное 2025 | 13:39
  • 664
  • 0
Хари Кейн за първи път проговори за интереса на Барселона към него

Хари Кейн за първи път проговори за интереса на Барселона към него

  • 25 ное 2025 | 13:28
  • 2501
  • 0
Хонг Конг остана без национален селекционер

Хонг Конг остана без национален селекционер

  • 25 ное 2025 | 12:35
  • 631
  • 0
Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

Евертън сътвори прецедент с победата си на “Олд Трафорд”

  • 25 ное 2025 | 12:20
  • 1921
  • 0
Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

Реал Мадрид ще е без Куртоа за гостуването на Олимпиакос

  • 25 ное 2025 | 12:16
  • 1888
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

ФИФА погна още един роден клуб - българските отбори с осем забрани за трансфери само от последния месец

  • 25 ное 2025 | 11:26
  • 17112
  • 9
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
  • 544470
  • 30
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
  • 8834
  • 2
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
  • 7296
  • 14
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
  • 2844
  • 1
Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

Голям мач от Евролигата в "Арена Ботевград" тази вечер

  • 25 ное 2025 | 06:15
  • 7453
  • 2