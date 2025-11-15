Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Агентът на Левандовски внесе яснота - полякът остава в Барселона

Агентът на Левандовски внесе яснота - полякът остава в Барселона

  • 15 ное 2025 | 03:42
  • 193
  • 0
Агентът на Левандовски внесе яснота - полякът остава в Барселона

Агентът на Роберт Левандовски - Пини Захави, зае твърда позиция спрямо нарастващите спекулации за евентуална раздяла на нападателя с Барселона още през зимния трансферен прозорец или след края на сезона. Според слуховете, полякът е получил изключително примамливи оферти както от водещи европейски клубове, така и от Саудитската професионална лига. Запитан за коментар относно интереса от Саудитска Арабия, представителят на Левандовски внесе яснота в ситуацията.

“Абсолютно нищо няма да се случи. Настоящият договор на голмайстора с каталунците е до юни 2026 г., като на този етап не се водят разговори за неговото подновяване. Всичко, което се говори за възможна раздяла с Левандовски през зимния прозорец, е напълно невярно. Той се чувства напълно стабилен в Барселона и няма никакво намерение да отваря вратата за изход в средата на сезона”, сподели Захави.

Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона
Левандовски обмисля шокиращ ход, ако не подпише нов договор с Барселона

Това послание беше повторено от агента няколко пъти, за да се сложи край на всякакви спекулации. Той настоя, че Левандовски е изцяло отдаден на каузата на „блаугранас“.

„Роберт не мисли за напускане в момента; той е напълно концентриран върху това да помогне на отбора и да печели титли“, увери Захави.

Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си
Левандовски от Полша: Не бързам да решавам за бъдещето си

Думите му почти дословно повтарят изказванията на самия нападател по време на последния лагер с националния отбор на Полша. Относно слуховете за евентуално оттегляне на Левандовски в края на сезона, Пини Захави беше също толкова категоричен.

„Тази възможност също не е на дневен ред. Играчът продължава да бъде конкурентоспособен и ще продължи кариерата си“, отсече той, слагайки точка на дискусията.

