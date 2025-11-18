Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Отдавна не съм бил на толкова високо ниво, щастлив е Левандовски

Отдавна не съм бил на толкова високо ниво, щастлив е Левандовски

  • 18 ное 2025 | 11:32
  • 360
  • 0
Отдавна не съм бил на толкова високо ниво, щастлив е Левандовски

Макар вече да е на 37 години и от началото на сезона да има проблеми с контузии, Роберт Левандовски продължава да се намира в отлична форма - 10 гола и 3 асистенции в 17 мача, като същевременно подобрява исторически рекорди с националния си отбор. След световната квалификация срещу Малта нападателят на Барселона беше критичен към себе си и разкри, че едва сега се чувства напълно готов за сезона: „Отдавна не съм играл на тoлкова високо ниво“, заяви голмайсторът пред TVP Sport.

Левандовски посочи, че вече се наслаждава на всеки мач и се чувства подготвен да изиграе страхотен сезон: „Ценя тези моменти. Чувствам се по-малко стресиран на терена. Това идва с възрастта. Всеки двубой и всяка минута са голяма радост. Остават ни две последни срещи (плейофите - б.р.) и се надявам през март да празнуваме класиране за Световното първенство. Наслаждавам се на всичко, което играя.“

Нападателят поема отговорност и се надява Полша да има късмет при жребия за плейофите за Мондиала: „Ще се върнем към реалността и се надявам да имаме всичко необходимо за тези мачове. Спечелихме си точките и се надявам да имаме късмет в жребия. Много неща се случиха тази година, както на терена, така и извън него. Радвам се, че втората половина на годината беше на нивото, което очаквахме“, отбеляза той.

През този сезон Левандовски вече на два пъти беше аут заради мускулни проблеми. И все пак нападателят се чувства готов да поднови договора си с Барса за още една година (сегашният изтича през идното лято - б.р.) и вече е уведомил клуба за това, като очаква решение.

Полша спечели трудно визитата си в Малта
Полша спечели трудно визитата си в Малта
Следвай ни:

Още от Футбол свят

Лиъм Купър си намери нов отбор

Лиъм Купър си намери нов отбор

  • 18 ное 2025 | 08:00
  • 6846
  • 8
Николас Джаксън може да се завърне в Челси

Николас Джаксън може да се завърне в Челси

  • 18 ное 2025 | 07:28
  • 2853
  • 4
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 6563
  • 2
Шиърър: Ман Юнайтед плати твърде много за Шешко

Шиърър: Ман Юнайтед плати твърде много за Шешко

  • 18 ное 2025 | 06:29
  • 3210
  • 1
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 9198
  • 16
Ювентус изкушава Майк Менян с голяма заплата

Ювентус изкушава Майк Менян с голяма заплата

  • 18 ное 2025 | 05:27
  • 2463
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 9619
  • 64
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 3148
  • 1
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 8049
  • 4
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 6835
  • 2
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 6563
  • 2
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 9198
  • 16