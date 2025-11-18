Отдавна не съм бил на толкова високо ниво, щастлив е Левандовски

Макар вече да е на 37 години и от началото на сезона да има проблеми с контузии, Роберт Левандовски продължава да се намира в отлична форма - 10 гола и 3 асистенции в 17 мача, като същевременно подобрява исторически рекорди с националния си отбор. След световната квалификация срещу Малта нападателят на Барселона беше критичен към себе си и разкри, че едва сега се чувства напълно готов за сезона: „Отдавна не съм играл на тoлкова високо ниво“, заяви голмайсторът пред TVP Sport.

Левандовски посочи, че вече се наслаждава на всеки мач и се чувства подготвен да изиграе страхотен сезон: „Ценя тези моменти. Чувствам се по-малко стресиран на терена. Това идва с възрастта. Всеки двубой и всяка минута са голяма радост. Остават ни две последни срещи (плейофите - б.р.) и се надявам през март да празнуваме класиране за Световното първенство. Наслаждавам се на всичко, което играя.“

Нападателят поема отговорност и се надява Полша да има късмет при жребия за плейофите за Мондиала: „Ще се върнем към реалността и се надявам да имаме всичко необходимо за тези мачове. Спечелихме си точките и се надявам да имаме късмет в жребия. Много неща се случиха тази година, както на терена, така и извън него. Радвам се, че втората половина на годината беше на нивото, което очаквахме“, отбеляза той.

През този сезон Левандовски вече на два пъти беше аут заради мускулни проблеми. И все пак нападателят се чувства готов да поднови договора си с Барса за още една година (сегашният изтича през идното лято - б.р.) и вече е уведомил клуба за това, като очаква решение.

