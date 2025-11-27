Популярни
Алберт Попов в "Гостът на sportal.bg"
Педри върна настроението в Барселона след кошмара в Лондон

  27 ное 2025 | 13:58
  • 346
  • 0
От днес Педри вече тренира с основната група футболисти на Барселона, съобщава “Радио Каталуния”. Това е добра новина за "блаугранас" на фона на кошмарната загуба с 0:3 от Челси в Шампионската лига във вторник, когато те бяха прегазени.

Халфът не е играл от точно месец насам, като за последно беше на терена при поражението от Реал Мадрид в Ел Класико. Тогава той получи мускулна травма и пропусна пет срещи на каталунците, като беше и наказан за едината от тях. Отделно той не беше с националния тим на Испания за последните две световни квалификации.

Надеждите са че Педри, който тези дни навърши 23 години, ще може да запише игрови минути още срещу Алавес идната събота. След това през идната седмица има и междинен кръг в Ла Лига, в който шампионите приемат Атлетико Мадрид (2 декември) и после гостуват на Бетис (6 декември).

