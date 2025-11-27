Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Педри се завръща, но Фермин отпада

Педри се завръща, но Фермин отпада

  • 27 ное 2025 | 14:35
  • 635
  • 0
Педри се завръща, но Фермин отпада

Фермин Лопес е поредният контузен играч в лагера на Барселона. Испанецът почувства дискомфорт по време на мача от Шампионската лига срещу Челси, когато бе заменен в 61-вата минута, а днес изобщо не взе участие в тренировката на каталунците. От “Камп Ноу” излязоха с информацията, че Лопес има “лека травма на солеуса на десния крак и приблизителното време за възстановяването му ще бъде две седмици”.

Това означава, че Ханзи Флик няма да може да използва Фермин в мачовете с Алавес, Атлетико Мадрид, Бетис и вероятно този с Айнтрахт (Франкфурт) в Шампионската лига. Според “Спорт” това ще даде възможност на Дани Олмо да се завърне сред титулярите, като най-вероятно той ще започне в халфовата линия срещу Алавес.

Добрата новина от днес е, че Педри вече тренира наравно с останалите и вероятно ще се завърне в игра още този уикенд.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

Мбапе и Винисиус си почиват, защото останалите в Реал Мадрид тичат и за тях, смята треньорът на Олимпиакос

  • 27 ное 2025 | 13:23
  • 1296
  • 0
Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

Томас Франк: Доволен съм, видях идентичност

  • 27 ное 2025 | 13:20
  • 819
  • 0
Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

Мадуеке: Щастлив съм, че вкарах първия си гол в двубой от Шампионската лига

  • 27 ное 2025 | 13:09
  • 478
  • 2
Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

Капело с интересно мнение за победния гол на Атлетико и посочи проблем на Интер

  • 27 ное 2025 | 12:51
  • 899
  • 0
Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

Нюкасъл официално се оплака от неприемливото отношение на френската полиция

  • 27 ное 2025 | 12:46
  • 1990
  • 0
Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

Треньорът на ПСВ за ситуацията на Арне Слот: Всеки треньор преминава през това

  • 27 ное 2025 | 12:22
  • 932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

Лудогорец иска да се съвземе и в Европа

  • 27 ное 2025 | 07:07
  • 10071
  • 41
Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

Бала: Решението да дойда в Левски бе най-важното в кариерата ми

  • 27 ное 2025 | 15:12
  • 1899
  • 1
Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

Слот: Чувствам се в безопасност, имам голяма подкрепа отгоре

  • 27 ное 2025 | 11:15
  • 7289
  • 24
Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

Алберт Попов: На Олимпиадата ще участвам и в гигантския слалом

  • 27 ное 2025 | 14:32
  • 2224
  • 1
Време е Лига Европа да бъде преполовена

Време е Лига Европа да бъде преполовена

  • 27 ное 2025 | 07:41
  • 6636
  • 1
"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

"Лъвовете" стартират ново предизвикателство с мач срещу Армения

  • 27 ное 2025 | 08:08
  • 6015
  • 0