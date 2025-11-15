Популярни
  Левандовски не е взел решение за бъдещето си

Левандовски не е взел решение за бъдещето си

  • 15 ное 2025 | 17:56
Левандовски не е взел решение за бъдещето си

Роберт Левандовски заяви, че не знае къде ще играе следващия сезон. 37-годишният нападател на Барселона има договор с каталунците до лятото на 2026 г. Поради тази причини започна спекулации относно бъдещето му. Според запознати той няма намерение да напуска "Камп Ноу" през януари, както и няма намерение да слага край на кариерата си.

"Спокоен съм. Не знам къде ще бъда и какво искам да правя след няколко месеца. Скоро ще бъда готов да реша по кой път искам да тръгна и ще видя какви са възможностите. Не е нужно да решавам нещо сега и не бързам", сподели Левандовски пред полска телевизия.

"След толкова години на най-високото ниво под напрежение и с очаквания понякога имах нужда от външни стимули. Трябваше да се започная с нови емоции. С времето придобих нова перспектива за доста неща. Кариерата му наближава към края си, но докато играя, искам да се възползвам максимално, не само в спортно отношение, но и емоционално. Искам да се наслажвам на момента", допълни той.

