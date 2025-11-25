Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

Ливърпул предприема сериозни стъпки за привличането на крилото на Борнемут Антоан Семеньо през предстоящия зимен трансферен прозорец, като вече се водят конкретни преговори, твърди журналистът Флориан Плетенберг.

„Мърсисайдци“ са напълно наясно с освобождаващата клауза на Семеньо, която се оценява на около 70 милиона евро. Те са решени да си осигурят 25-годишния футболист въпреки участието му в турнира за Купата на африканските нации.

Конкуренцията за универсалното крило е ожесточена, като се съобщава, че интерес проявяват и няколко други водещи английски клуба. Към момента обаче Байерн (Мюнхен) не е сред кандидатите.

Семеньо има договор с Борнемут до 2030 г., а способността му да играе на различни позиции в атака го превърна в едно от най-търсените крила в Англия през този сезон.

От Ливърпул се надяват да финализират сделката през януари, за да подсилят своите атакуващи опции за втората половина на кампанията.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages