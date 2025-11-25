Популярни
  3. Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

  • 25 ное 2025 | 08:12
Ливърпул започна преговори за Антоан Семеньо

Ливърпул предприема сериозни стъпки за привличането на крилото на Борнемут Антоан Семеньо през предстоящия зимен трансферен прозорец, като вече се водят конкретни преговори, твърди журналистът Флориан Плетенберг.

„Мърсисайдци“ са напълно наясно с освобождаващата клауза на Семеньо, която се оценява на около 70 милиона евро. Те са решени да си осигурят 25-годишния футболист въпреки участието му в турнира за Купата на африканските нации.

Конкуренцията за универсалното крило е ожесточена, като се съобщава, че интерес проявяват и няколко други водещи английски клуба. Към момента обаче Байерн (Мюнхен) не е сред кандидатите.

Семеньо има договор с Борнемут до 2030 г., а способността му да играе на различни позиции в атака го превърна в едно от най-търсените крила в Англия през този сезон.

От Ливърпул се надяват да финализират сделката през януари, за да подсилят своите атакуващи опции за втората половина на кампанията.

Снимки: Gettyimages

Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

Тревога в Атлетико: Йоренте с мускулна контузия в бедрото

  • 25 ное 2025 | 07:36
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 25 ное 2025 | 07:10
Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

Манчестър Сити гони четвърти пореден успех в Шампионска лига

  • 25 ное 2025 | 07:00
Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

Ювентус е притиснат до стената при гостуването си в Норвегия

  • 25 ное 2025 | 06:31
Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

Челси и Барселона обещават зрелище на "Стамфорд Бридж"

  • 25 ное 2025 | 06:00
Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

Шампионската лига се завръща с все по-решителни битки

  • 25 ное 2025 | 05:39
