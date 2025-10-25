Борнемут постави цена от 75 млн. паунда на Антоан Семеньо

Ръководството на Борнемут е определило цена от 75 милиона паунда за звездата на тима Антоан Семеньо. Според информация на "Дейли Мейл", клубът няма намерение да се разделя с ганаеца за по-малка сума, като Ливърпул е сред отборите, които следят ситуацията около него отблизо.

Изданието добавя, че интерес към 25-годишния футболист проявяват също Челси и Байерн (Мюнхен). Позицията на баварския гранд до голяма степен зависи от развитието на сагата около Майкъл Олисе, който също е трансферна цел за редица топ отбори.

Ливърпул вижда в лицето на Семеньо потенциален заместник на Салах

От началото на сезона Семеньо демонстрира впечатляваща форма, като в 9 мача във всички турнири е отбелязал 6 гола и е направил 3 асистенции.

Настоящият му договор с Борнемут е до лятото на 2030 година.

Следвай ни:

Снимки: Imago