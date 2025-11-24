Гарил Невил: Неприемливо е да паднеш шест пъти в седем мача, когато си в Ливърпул

Ливърпул не може да си позволи да губи шест мача в серия от седем и мениджърът Арне Слот трябва спешно да намери решение на проблемите, заяви анализаторът на Sky Sports Гари Невил. Мърсисайдци са едва на 11-о място в английското първенство по футбол и защитата на титлата е почти невъзможна, тъй като Арсенал има преднина от цели 11 точки на върха.

"Резкият спад във формата на Ливърпул е необикновен и на повърхността започват да изплуват притеснителни знаци. Не е проблем да загубиш един или два мача. Когато пораженията станат повече от три или четири, значи е време за реакция", заяви той за The Gary Neville Podcast, цитиран от Sky Sports.

"Не можеш да паднеш шест пъти в седем мача, когато си в Ливърпул. Абсолютно неприемливо е. Мениджърът трябва да смени стила или схемата, за да помогне на отбора си. Говорим за сериозни промени в състава. В момента Милош Керкез и Ибрахима Конате играят зле. Може би Джо Гомес трябва да бъде десен бек, а отляво да играе Анди Робъртсън. Нужно им е нещо по-прагматично, нужна им е промяна", продължи той.

"Длъжни са да се върнат към основите и да видят къде грешат, независимо дали става въпрос за спане, загрявка или хранителен режим. Всеки дребен детайл трябва да бъде проучен и да го правят по-добре от сега", каза още Невил.

Мениджърът Арне Слот направи специален първи сезон в Ливърпул и спечели моментално титлата на мястото на Юрген Клоп, което му дава голям кредит на доверие от собствениците. Невил е категоричен, че нидерландецът трябва да го използва и да вземе тежки решения, за да спре серията от лоши резултати.

"Мислех, че щяха да бъдат в тази форма през миналата година, когато напусна Клоп. Направеното от тях бе необичайно. Ливърпул иска да бъде в битката за всеки трофей и самите те не очакват да загубят шест или седем мача за цяла година", каза още бившият английски национал.

"Слот е брилянтен мениджър и е от световна класа, но трябва да направи промени и да потърси различни варианти. Нужни са спешни решения. Той е поставен за първи път под истинско напрежение и се надявам да не се огъне. Футболистите трябва да се застъпят за него, преди да е станал истински проблем", завърши Невил.

Следвай ни:

Снимки: Imago