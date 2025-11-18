Популярни
  Семеньо има освобождаваща клауза, която би улеснила негов трансфер през януари

Семеньо има освобождаваща клауза, която би улеснила негов трансфер през януари

  • 18 ное 2025 | 10:44
Семеньо има освобождаваща клауза, която би улеснила негов трансфер през януари

Крилото на Борнемут Антоан Семеньо, който е свързван в повечето водещи клубове в Премиър лийг, има освобождаваща клауза в своя договор, която би улеснила трансфера му още през зимата. Според “Би Би Си” клаузата е в размер на 65 милиона паунда и може да бъде активирана само в първите две седмици на януарския трансферен прозорец, за да има възможност след това настоящият му клуб да реагира да намери негов заместник.

От началото на сезона ганаецът се представя много силно и вече има шест гола и три асистенции в Премиър лийг. Само Ерлинг Холанд (11) и Игор Тиаго (8) са с повече попадения. Това породи сериозен интерес към него, като най-често се говори за желанието на Ливърпул да го привлече като дългосрочен заместник на Мохамед Салах. Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити и Арсенал също са свързвани с 25-годишния футболист. Борнемут го привлече срещу едва 10 милиона паунда през януари 2023 година.

Семеньо подписа нов договор с “черешките” през лятото и е обвързан с клуба до 2030 година.

