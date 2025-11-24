Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Шведският нападател на Ливърпул Александър Исак стана първият играч на Ливърпул в историята на английската Висша лига (от 1992 г. насам), който загуби и първите си четирите мача, в които е стартирал. Нападателят беше титуляр при пораженията срещу Кристъл Палас, Челси, Манчестър Юнайтед и Нотингам Форест.

Исак се присъедини към клуба от Мърсисайд през летния трансферен прозорец през 2025 година от Нюкасъл за 130 милиона евро. В девет участия за „червените“ във всички турнири шведският нападател е отбелязал само един гол. Във Висшата лига Исак има пет мача и една асистенция.

Александър Исак се сблъска с вълна от критики и заплахи след провала на Швеция в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. и противоречивия му трансфер от Нюкасъл в Ливърпул, което го принуди да предприеме стъпки за подобряване на сигурността на семейството си, като се сдоби с елитно куче-пазач. Според таблоида "Сън" нападателят е инвестирал приблизително 30 000 паунда в професионално обучен доберман, който да осигурява защита извън терена, докато се адаптира към живота си в Мърсисайд.

4 - Alexander Isak is the first Liverpool player in Premier League history to end on the losing side in each of his first four starts for the club. Unfortunate. pic.twitter.com/gJLnUqkek1 — OptaJoe (@OptaJoe) November 22, 2025