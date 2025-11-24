Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

Александър Исак записа антирекорд за Ливърпул

  • 24 ное 2025 | 12:59
  • 451
  • 1

Шведският нападател на Ливърпул Александър Исак стана първият играч на Ливърпул в историята на английската Висша лига (от 1992 г. насам), който загуби и първите си четирите мача, в които е стартирал. Нападателят беше титуляр при пораженията срещу Кристъл Палас, Челси, Манчестър Юнайтед и Нотингам Форест.

Исак се присъедини към клуба от Мърсисайд през летния трансферен прозорец през 2025 година от Нюкасъл за 130 милиона евро. В девет участия за „червените“ във всички турнири шведският нападател е отбелязал само един гол. Във Висшата лига Исак има пет мача и една асистенция. 

Александър Исак се сблъска с вълна от критики и заплахи след провала на Швеция в квалификациите за Световното първенство през 2026 г. и противоречивия му трансфер от Нюкасъл в Ливърпул, което го принуди да предприеме стъпки за подобряване на сигурността на семейството си, като се сдоби с елитно куче-пазач. Според таблоида "Сън" нападателят е инвестирал приблизително 30 000 паунда в професионално обучен доберман, който да осигурява защита извън терена, докато се адаптира към живота си в Мърсисайд.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

Томас Франк: Можем само да се извиним на феновете за това представяне

  • 24 ное 2025 | 08:05
  • 3240
  • 2
Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

Бока Хуниорс преодоля първия кръг в плейофите на Торнео Betano

  • 24 ное 2025 | 07:57
  • 958
  • 0
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9385
  • 7
Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

Меси изравни рекорд на легендата Пушкаш

  • 24 ное 2025 | 06:55
  • 2778
  • 3
Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

Меси и Интер Маями разбиха Синсинати и са на финал на Изток

  • 24 ное 2025 | 06:18
  • 11998
  • 22
Хакими потвърди, че се чувства по-добре

Хакими потвърди, че се чувства по-добре

  • 24 ное 2025 | 04:32
  • 1883
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

Драган Шолак отново поиска среща за контролния дял в Левски

  • 24 ное 2025 | 12:47
  • 5077
  • 13
Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

Теодор Салпаров: Националите ни имат огромен потенциал и силен характер

  • 24 ное 2025 | 10:38
  • 3916
  • 4
Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас

  • 24 ное 2025 | 13:23
  • 281
  • 0
ЦСКА 1948 забрави що е гол

ЦСКА 1948 забрави що е гол

  • 24 ное 2025 | 12:03
  • 3075
  • 5
Интересен сблъсък във Враца

Интересен сблъсък във Враца

  • 24 ное 2025 | 07:27
  • 4545
  • 18
Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

Манчестър Юнайтед приема Евертън с мисъл за топ 4

  • 24 ное 2025 | 07:12
  • 9385
  • 7