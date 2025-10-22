Ливърпул вижда в лицето на Семеньо потенциален заместник на Салах

Ливърпул е набелязал нападателя на Борнемут Антоан Семеньо и може да отправи оферта за ганайския национал още през януари. Според “Мирър” и "Индипендънт" на “Анфийлд” виждат в негово лице подходящ заместник на Мохамед Салах, който с право получава доста критики за слабото си представяне от началото на сезона.

Семеньо е един от най-добрите офанзивни футболисти в Премиър лийг през настоящата кампания. Той отбеляза шест гола в осем мача, като още в първия кръг реализира две попадения във вратата на Ливърпул на “Анфийлд”.

Роденият в Англия футболист подписа нов договор с Борнемут през юли, но на Острова твърдят, че в него има освобождаваща клауза. Не е ясно какъв е точният ѝ размер, но се предполага, че “черешките” оценяват звездата си на около 75 милиона паунда.

Ливърпул има много добри взаимоотношения с Борнемут. През лятото мърсисайдци привлякоха оттам Милош Керкез, а Бен Доук пое в другата посока. Настоящият спортен директор на “червените” Ричард Хюз пък преди работеше на “Дийн Корт”.

Тотнъм и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към Семеньо.

Салах подписа нов двугодишен договор с Ливърпул, но все още има спекулации, че през следващото лято той може да напусне и да отиде в Саудитска Арабия.

🚨𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 - @MsiDouglas: Liverpool are now understood to be considering a January move for AFC Bournemouth’s Antoine Semenyo (25).



The player has a release clause included in his contract which opens up the possibility of an exit. pic.twitter.com/GiZ23525Kg — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) October 21, 2025