Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул вижда в лицето на Семеньо потенциален заместник на Салах

Ливърпул вижда в лицето на Семеньо потенциален заместник на Салах

  • 22 окт 2025 | 10:58
  • 2185
  • 0
Ливърпул вижда в лицето на Семеньо потенциален заместник на Салах

Ливърпул е набелязал нападателя на Борнемут Антоан Семеньо и може да отправи оферта за ганайския национал още през януари. Според “Мирър” и "Индипендънт" на “Анфийлд” виждат в негово лице подходящ заместник на Мохамед Салах, който с право получава доста критики за слабото си представяне от началото на сезона.

Семеньо е един от най-добрите офанзивни футболисти в Премиър лийг през настоящата кампания. Той отбеляза шест гола в осем мача, като още в първия кръг реализира две попадения във вратата на Ливърпул на “Анфийлд”.

Роденият в Англия футболист подписа нов договор с Борнемут през юли, но на Острова твърдят, че в него има освобождаваща клауза. Не е ясно какъв е точният ѝ размер, но се предполага, че “черешките” оценяват звездата си на около 75 милиона паунда.

Ливърпул има много добри взаимоотношения с Борнемут. През лятото мърсисайдци привлякоха оттам Милош Керкез, а Бен Доук пое в другата посока. Настоящият спортен директор на “червените” Ричард Хюз пък преди работеше на “Дийн Корт”.

Тотнъм и Манчестър Юнайтед също проявяват интерес към Семеньо.

Салах подписа нов двугодишен договор с Ливърпул, но все още има спекулации, че през следващото лято той може да напусне и да отиде в Саудитска Арабия.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

  • 22 окт 2025 | 09:35
  • 1220
  • 3
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476477
  • 23
Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

Челси иска да набере скорост и в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:40
  • 2862
  • 0
Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

Безпощадният Байерн (Мюнхен) е вдигнал мерника на поредна жертва

  • 22 окт 2025 | 07:27
  • 3709
  • 1
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5233
  • 3
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5470
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 9036
  • 13
Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

Шеф на Лудогорец отсече: Лятото отново ще сме шампиони!

  • 22 окт 2025 | 10:22
  • 4581
  • 12
Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

Слънце на "Коритото": министърът на финансите подписа съгласие за погасяване на дълга на Спартак

  • 22 окт 2025 | 09:30
  • 4554
  • 15
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 476477
  • 23
Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

Реал Мадрид се готви да нанесе нова рана на разклатения Ювентус

  • 22 окт 2025 | 06:20
  • 5470
  • 2
Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 07:11
  • 5233
  • 3