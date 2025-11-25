Слот с добри новини за Виртц

Двамата десни бекове на Ливърпул, Конър Брадли и Жереми Фримпонг, няма да бъдат на разположение за следващите няколко мача на отбора. Очаква се те да се завърнат на терена след две до три седмици.

В случая с Флориан Виртц, който пропусна мача срещу Нотингам заради мускулна травма, Арне Слот съобщи положителни новини:

„Контузията му не е сериозна и той трябва да играе тази седмица. Но ще видим как ще се развият първите няколко дни от седмицата за него“ – каза холандският специалист. Ливърпул посреща ПСВ в Шампионската лига в сряда, а в неделя ще играе шампионатен мач в Лондон, като гост на Уест Хам.

