  2. Ливърпул
  3. Алисон поднови тренировки с тима на Ливърпул

Алисон поднови тренировки с тима на Ливърпул

  • 20 ное 2025 | 17:51
  • 253
  • 0

Титулярният вратар на Ливърпул - Алисон Бекер, отново тренира с английския тим, съобщи „Скай Спортс“. Бразилският страж на мърсисайдци пропусна последните осем мача заради контузия, а Георги Мамардашвили зае мястото му под рамката на вратата. През този период дойдоха и четири от петте загуби на състава в първенството, а „червените“ ще се надяват неговото завръщане да донесе и промяна в резултатите. След 11 кръга Ливърпул е на осмо място в Премиършип с 18 точки, на 6 зад лидера Арсенал, като преди контузията на 33-годишния Алисон, отборът заемаше първата позиция.

