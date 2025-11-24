Тюрам: Едно поражение не може да промени вярата ни

Маркюс Тюрам е категоричен, че в Интер все още имат вяра в бъдещето на отбора и треньора си въпреки поражението с 0:1 от Милан в дербито от 12-тия кръг на италианската Серия А. Именно Тюрам направи два ключови пропуска в началото на двете полувремена, които лишиха "неадзурите" от възможността да вземат победата.
„Мисля, че трябваше да насоча топката в другата посока. Тъй като топката идваше от едната страна, трябваше да я върна обратно покрай него“, заяви Тюрам.
Статистиката на Интер в директните сблъсъци този сезон е ужасяваща, със загуби срещу Ювентус, Наполи и Милан и единствена победа срещу Рома. За сравнение, Милан победи Болоня, Наполи, Рома и Интер, като направи равенство с Ювентус, дори когато не доминираше особено в играта.
„Не мога да го обясня, но с треньора ще намерим решенията, тъй като той е страхотен наставник и дава добри съвети как да се подобрим. Вярно е, че това беше голям мач, но е едва ноември и има още много срещи до края“, каза Тюрам.
Отбелязва се, че „нерадзурите“ са особено уязвими на контраатаки, особено когато доминацията им в играта не се превръща в голове.
„Тъй като искаме да владеем много топката, е вярно, че когато я загубим, ставаме уязвими на контраатаки. Бих казал, че Милан и Реал Мадрид са най-опасните отбори на контраатака в Европа. Знам, че загубихме, но мисля, че сме на прав път. Имаме вяра в треньора и в този проект, така че една загуба не може да ни накара да променим мнението си за това. Винаги има неща за подобряване, но не можем и да захвърлим всичко“, завърши Тюрам.