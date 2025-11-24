Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Тюрам: Едно поражение не може да промени вярата ни

Тюрам: Едно поражение не може да промени вярата ни

  • 24 ное 2025 | 01:18
  • 212
  • 0

Маркюс Тюрам е категоричен, че в Интер все още имат вяра в бъдещето на отбора и треньора си въпреки поражението с 0:1 от Милан в дербито от 12-тия кръг на италианската Серия А. Именно Тюрам направи два ключови пропуска в началото на двете полувремена, които лишиха "неадзурите" от възможността да вземат победата.

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

„Мисля, че трябваше да насоча топката в другата посока. Тъй като топката идваше от едната страна, трябваше да я върна обратно покрай него“, заяви Тюрам.

Киву: Разочарованието може да остави следа
Киву: Разочарованието може да остави следа

Статистиката на Интер в директните сблъсъци този сезон е ужасяваща, със загуби срещу Ювентус, Наполи и Милан и единствена победа срещу Рома. За сравнение, Милан победи Болоня, Наполи, Рома и Интер, като направи равенство с Ювентус, дори когато не доминираше особено в играта.

„Не мога да го обясня, но с треньора ще намерим решенията, тъй като той е страхотен наставник и дава добри съвети как да се подобрим. Вярно е, че това беше голям мач, но е едва ноември и има още много срещи до края“, каза Тюрам.

Алегри: Милан трябва да е на ниво във всеки мач
Алегри: Милан трябва да е на ниво във всеки мач

Отбелязва се, че „нерадзурите“ са особено уязвими на контраатаки, особено когато доминацията им в играта не се превръща в голове.

„Тъй като искаме да владеем много топката, е вярно, че когато я загубим, ставаме уязвими на контраатаки. Бих казал, че Милан и Реал Мадрид са най-опасните отбори на контраатака в Европа. Знам, че загубихме, но мисля, че сме на прав път. Имаме вяра в треньора и в този проект, така че една загуба не може да ни накара да променим мнението си за това. Винаги има неща за подобряване, но не можем и да захвърлим всичко“, завърши Тюрам.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

Пореден гол на Роналдо помогна на Ал-Насър да продължи безгрешния си рецитал

  • 23 ное 2025 | 21:32
  • 9212
  • 9
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 13034
  • 185
Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

Унион (Берлин) нанесе осма поредна загуба на Санкт Паули

  • 23 ное 2025 | 20:51
  • 1196
  • 0
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 13285
  • 52
Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

Гасперини се възмути на изгонването си при победата на Рома

  • 23 ное 2025 | 20:35
  • 1857
  • 0
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 19841
  • 25
Виж всички

Водещи Новини

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

Левски унищожи Монтана и дръпна с осем точки на върха в класирането

  • 23 ное 2025 | 18:53
  • 86213
  • 537
Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

Милан възтържествува над Интер, Менян се превърна в герой за "росонерите"

  • 23 ное 2025 | 23:45
  • 13285
  • 52
Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

Реал Мадрид с още една грешка, спорен “кървав” гол спаси “кралете” от загуба

  • 23 ное 2025 | 23:56
  • 13034
  • 185
Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

Веласкес: Бяхме невероятни! Не обръщам внимание на разликата в точките

  • 23 ное 2025 | 19:15
  • 12041
  • 22
Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

Лудогорец удари Септември и надигна глава в дебюта на Хьогмо

  • 23 ное 2025 | 16:23
  • 50433
  • 168
Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

Арсенал смачка Тотнъм и увеличи аванса си на върха

  • 23 ное 2025 | 20:22
  • 19841
  • 25