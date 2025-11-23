Популярни
  2. Милан
  3. “Курва Суд” няма да покаже хореография преди дербито между Интер и Милан

  • 23 ное 2025 | 19:08
  • 1799
  • 0

От “Курва Суд” излязоха с изявление, в което потвърдиха, че тази вечер ще нарушат традицията и няма да покажат хореография, с която да окуражат Милан преди началото на дербито с Интер. Така ултрасите на “росонерите” за пореден път ще изразят своя протест срещу затегнатите мерки на органите на реда срещу техните прояви на “Джузепе Меаца” през настоящата кампания.

“Ще откриете същата мрачна атмосфера като в началото на сезона: без хореографии, без големи транспаранти и без флагове. Въпреки това ще има голяма разлика в сравнение с август, когато оставахме мълчаливи, за да отправим послание към останалата публика и клуба. Днес вече няма нужда да обясняваме каквото и да било на когото и да било, защото всеки може да види какво се случва. Тази вечер мощният глас на тази черна стена, която някой безуспешно се опитва да разруши, ще бъде звучен, защото днес не смятаме за редно да изоставим треньора и тима, които са напълно невинни в тази ситуация”, гласи съобщението на ултрасите в Инстаграм.

Снимки: Gettyimages

