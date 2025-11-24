Киву: Разочарованието може да остави следа

Кристиан Киву сподели, че поражението на Интер с 0:1 в дербито с Милан може и да остави следа в неговите играчи. Освен всичко "нерадзурите" нямат победа срещу градския си съперник във вече шест поредни мача. В тях те стигнаха до равенства в два от случаите, а останалите четири срещи загубиха.

„Разочарованието не е само заради това, което създадохме, а заради цялостното представяне и концентрацията, тъй като почти не допуснахме контраатаки, въпреки че знаехме, че двамата им нападатели могат да ни създадат проблеми. Единственият път, в който загубихме втора топка в средата на терена, те вкараха. Такъв е футболът. Отнасям със себе си доброто представяне, тъй като момчетата не се отказаха до края, въпреки разочарованието от допуснатия гол и фрустрацията след двата удара в гредата“, заяви Киву след последния съдийски сигнал.

Статистиката на Интер в директните сблъсъци този сезон е ужасяваща – загуби срещу Ювентус, Наполи и Милан, като единствената победа е срещу Рома. За сравнение, Милан победи Болоня, Наполи, Рома и Интер, като направи равенство с Ювентус.

„Когато допуснеш четвърта загуба в 12 кръга, това е твърде много“, призна Киву.

Данните показват, че контраатаката е истинска слабост за отбора на Киву, който е допуснал четири гола от подобни ситуации въпреки само 11 точни удара към вратата си при такива сценарии. Дали причината е, че Ян Зомер не се представя на ниво, след като и днес само изби удара на Салемакерс в краката на Пулишич?

„Знам какво създаваме и какво допускаме, това са рисковете, които поемаме. Не анализирам индивидуално играчите публично, никога не бих го направил. Когато виждам как играчите ми дават всичко от себе си на тренировки, никога не бих могъл да соча с пръст, нито искам да търся алибита. Всички сме заедно в това и всички носим отговорност, както за доброто, така и за лошото. Всички можехме да се справим по-добре, можехме да вкараме по-рано или да подходим по-добре в различните моменти от мача. Сега наш дълг е да се изправим на крака, тъй като във вторник ни предстои също толкова важен мач“, продължи Киву.

Това ще бъде двубоят от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид на Диего Симеоне – друг отбор, който с удоволствие отстъпва притежанието на топката, за да нанася удари на контраатака.

„Характеристиките на нашите играчи ни принуждават да атакуваме с много хора, което неизбежно ни оставя малко открити. Искам обаче да отбележа, че днес допуснахме само една контраатака и тя беше фатална. Като се имат предвид рисковете, които поемаме с този атакуващ подход, всъщност не допускаме много удари към вратата“, обясни треньорът на Интер.

Лаутаро Мартинес беше сменен в началото на второто полувреме, което породи въпроси дали има физическа причина за тази промяна. Киву не реагира добре на този въпрос.

„Той е добре. Не мога ли да сменям играчи? Това беше тактическо решение, мой избор. Момчетата на пейката също заслужават да дадат своя принос, Бони и Пио се справят добре през сезона“, завърши Киву.