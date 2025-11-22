Мартин Минчев и Краковия отново разочароваха

Краковия допусна нова загуба в полската Екстракласа. Отборът на Мартин Минчев отстъпи с 1:2 на Мотор (Люблин) на собствен терен и изостава все повече от лидерите в класирането. Това беше четвърти пореден мач без победа за тима на българския национал, който днес се появи от пейката в 57-ата минута.

Поражението остави Краковия на 6-о място в подреждането, на 8 точки зад водача Гурник (Забже). Мотор пък затвърди възхода си, започнал преди прекъсването за националните отбори, и се отдалечи от зоната на изпадащите.

Мачът се игра при доста сурови атмосферни условия. До почивката не се случи нищо интересно, а веднага след нея гостите поведоха. Попадението отбеляза Иво Родригеш, не без помощта на рикошет, който заблуди вратаря на Краковия Себастиан Мадейски.

Минчев влезе на мястото на Филип Стоилкович, а в игра за домакините заедно с него се появиха още Бошко Шутало и Матеуш Прашелик. В 67-ата минута Прашелик посрещна една отбита топка и с красиво воле от границата на наказателното поле вкара за 1:1. Домакините потърсиха пълния обрат, но вместо това до гол стигна Мотор. Победното попадение за тима от Люблин заби Карол Чубак с глава в 83-тата минута.

Снимки: Imago