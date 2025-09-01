Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Краковия и Минчев удариха Легия

Краковия и Минчев удариха Легия

  • 1 сеп 2025 | 05:14
  • 823
  • 0
Краковия и Минчев удариха Легия

Българинът Мартин Минчев изигра цял мач при победата на клубния си Краковия срещу тима на Легия (Варшава) с 2:1 в срещата от 7-ия кръг на полската Екстракласа. Головете за успеха отбелязаха Филип Стоилкович (24’) и Мауро Перкович (66’), докато за гостите се разписа Милета Райкович (46’).

Благодарение на победата Минчев и компания се изкачиха на второто място в шампионата. Така те ще могат да атакуват върха във временното класиране непосредствено след края на паузата за мачовете на националните отбори, тъй като на 13-ти септември (събота) ще гостуват на лидера Висла (Плоцк).

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

Гол на Джаспър не стигна за победа на Железничар (Панчево)

  • 1 сеп 2025 | 00:33
  • 1668
  • 0
Нюрнбергер с асистенция, но Дармщат допусна късен обрат

Нюрнбергер с асистенция, но Дармщат допусна късен обрат

  • 31 авг 2025 | 21:56
  • 1255
  • 0
Пореден успех за Александров и рекорд в Словения

Пореден успех за Александров и рекорд в Словения

  • 31 авг 2025 | 21:00
  • 1507
  • 4
Краев донесе точка на Апоел с гол в края

Краев донесе точка на Апоел с гол в края

  • 31 авг 2025 | 17:28
  • 1516
  • 2
Божинов с цял мач при загуба на Роял Анверп

Божинов с цял мач при загуба на Роял Анверп

  • 31 авг 2025 | 06:02
  • 3490
  • 1
Петров и Хееренвеен изпуснаха победата

Петров и Хееренвеен изпуснаха победата

  • 31 авг 2025 | 04:06
  • 2397
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

Блестящ Даниел Наумов не помогна на Ботев срещу Лудогорец, "орлите" се изравниха с Левски

  • 31 авг 2025 | 23:22
  • 41816
  • 122
Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

Левски потрепери, но пребори ЦСКА 1948 и отново е на върха

  • 31 авг 2025 | 21:05
  • 157492
  • 495
Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

Надменна Барселона пропиля аванс и се спъна в Мадрид за първи загубени точки през сезона

  • 1 сеп 2025 | 00:38
  • 28979
  • 249
Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

Удинезе с Пьотровски шокира Интер на "Джузепе Меаца"

  • 31 авг 2025 | 23:43
  • 22301
  • 14
Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

Ливърпул матира Арсенал на "Анфийлд" с брилянтен гол на Собослай

  • 31 авг 2025 | 20:28
  • 49311
  • 109
Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

Арда и Берое си вкараха четири гола за 15 минути на обрания бостан в Кърджали

  • 31 авг 2025 | 18:56
  • 50456
  • 23