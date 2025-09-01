Краковия и Минчев удариха Легия

Българинът Мартин Минчев изигра цял мач при победата на клубния си Краковия срещу тима на Легия (Варшава) с 2:1 в срещата от 7-ия кръг на полската Екстракласа. Головете за успеха отбелязаха Филип Стоилкович (24’) и Мауро Перкович (66’), докато за гостите се разписа Милета Райкович (46’).

Благодарение на победата Минчев и компания се изкачиха на второто място в шампионата. Така те ще могат да атакуват върха във временното класиране непосредствено след края на паузата за мачовете на националните отбори, тъй като на 13-ти септември (събота) ще гостуват на лидера Висла (Плоцк).