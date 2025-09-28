Популярни
  2. Краковия
  3. Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

  • 28 сеп 2025 | 01:18
  • 859
  • 0
Равенство попречи на Минчев и Краковия да се изкачат на първото място в Полша

Отборът на Краковия, за който се състезава българинът Мартин Минчев, стигна до равенство 1:1 срещу тима на Гурник (Забже) в среща от 10-ия кръг на полската Екстракласа. Двата отбора са лидери във временното класиране, като Краковия отстъпва с точка, но има и мач по-малко.

Иначе самият Минчев беше титуляр и остана в игра до 61-вата минута, когато беше заменен от Милан Алексич. Това е втори сезон за него в отбора от полския елит, като до този момент той има 2 гола и 1 асистенция в 10 мача от шампионата, а за Купата на Полша има още 2 попадения.

Гостите от Гурник поведоха късно през втората част след попадението на Сондре Лисет в 72-рата минута, а крайният резултат оформи Кавех Захиролеслам в 89-ата минута.

В следващия кръг Минчев и компания ще имат гостуване на Арка (Гдиня), който се намира непосредствено над зоната на изпадащите.

