Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

Българският национал Мартин Минчев изигра много силен мач при разгромния успех с 5:1 над Лечна в мач от Купата на Полша. Атакуващият футболист стартира от първата минута, като бе точен на два пъти.
Именно Минчев откри резултата след само 19 минути игра. Той заби и третото попадение в срещата, което дойде 8 минути преди края на първата част.
Другите голове за Краковия бяха дело на Микел Майгор (26), Кахвех Захиролеслам (52) и Доминик Пила (52), а точен за домакините от Гурник Лечна бе Бранислав Спачил (89).