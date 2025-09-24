Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

Българският национал Мартин Минчев изигра много силен мач при разгромния успех с 5:1 над Лечна в мач от Купата на Полша. Атакуващият футболист стартира от първата минута, като бе точен на два пъти.

𝐅𝐓 | Pewny meldunek w kolejnej rundzie 🏆 pic.twitter.com/x4O4KFJYc8 — CRACOVIA (@KSCracoviaSA) September 24, 2025



Именно Минчев откри резултата след само 19 минути игра. Той заби и третото попадение в срещата, което дойде 8 минути преди края на първата част.



Другите голове за Краковия бяха дело на Микел Майгор (26), Кахвех Захиролеслам (52) и Доминик Пила (52), а точен за домакините от Гурник Лечна бе Бранислав Спачил (89).

Станислав Шопов с гол за Осиек