Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец стартира в Лига Европа с тежка визита в Швеция - на живо със съставите на Малмьо и "орлите"
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

  • 24 сеп 2025 | 20:43
  • 1147
  • 0
Мартин Минчев блести при разгромна победа на Краковия

Българският национал Мартин Минчев изигра много силен мач при разгромния успех с 5:1 над Лечна в мач от Купата на Полша. Атакуващият футболист стартира от първата минута, като бе точен на два пъти.


Именно Минчев откри резултата след само 19 минути игра. Той заби и третото попадение в срещата, което дойде 8 минути преди края на първата част.

Другите голове за Краковия бяха дело на Микел Майгор (26), Кахвех Захиролеслам (52) и Доминик Пила (52), а точен за домакините от Гурник Лечна бе Бранислав Спачил (89).

Станислав Шопов с гол за Осиек
Станислав Шопов с гол за Осиек
Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

Мерт Дурмуш дебютира пред погледа на 23-годишната президентка на Тернана

  • 24 сеп 2025 | 02:30
  • 14446
  • 2
Митов направи каквото можа, но Абърдийн инкасира нова загуба и се закотви на дъното

Митов направи каквото можа, но Абърдийн инкасира нова загуба и се закотви на дъното

  • 23 сеп 2025 | 23:50
  • 7972
  • 1
Едисон Йорданов с важен принос за победа на Беершот

Едисон Йорданов с важен принос за победа на Беершот

  • 23 сеп 2025 | 23:16
  • 1965
  • 0
Владимир Николов и Виктор Попов продължават за Купата на Полша

Владимир Николов и Виктор Попов продължават за Купата на Полша

  • 23 сеп 2025 | 22:16
  • 2019
  • 0
Новак наказа Риека, Янков отново не влезе

Новак наказа Риека, Янков отново не влезе

  • 23 сеп 2025 | 01:00
  • 1462
  • 2
Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

Георги Миланов вкара гол при равенство на Динамо (Б)

  • 23 сеп 2025 | 00:20
  • 5970
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

11-те на Малмьо и Лудогорец, изненади в състава на "орлите"

  • 24 сеп 2025 | 20:57
  • 4527
  • 5
Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

Христо Янев е новият треньор на ЦСКА

  • 24 сеп 2025 | 10:21
  • 102560
  • 279
Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

Левски обяви приходите и разходите от Европа, "сините" на плюс с над 5 милиона

  • 24 сеп 2025 | 17:05
  • 13437
  • 25
Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

Венци: В "Овча купел" ще има ред и дисциплина, на Илиан Илиев не му достигна панталон

  • 24 сеп 2025 | 15:46
  • 21031
  • 37
Александър Димитров е новият селекционер на България

Александър Димитров е новият селекционер на България

  • 24 сеп 2025 | 11:17
  • 35182
  • 53
Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

Съставите на Хъдърсфийлд и Манчестър Сити, Гуардиола е направил 9 промени

  • 24 сеп 2025 | 20:55
  • 924
  • 2