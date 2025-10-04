Минчев с половин час игра при загуба на Краковия

Отборът на Краковия, за който се състезава българинът Мартин Минчев, загуби с 1:2 в гостуването си на тима на Арка (Гдиня) от 10-ия кръг на полската Екстракласа. Поражението попречи на Минчев и компания да оглавят класирането, където в момента се намира състава на Гурник (Забже). Съперникът от Арка пък успя да вземе аванс от 4 точки над зоната на изпадащите.

Иначе самият Минчев започна срещата на резервната скамейка и се появи в игра в 60-ата минута. Тогава той замени Микел Майгаард.

И двата гола за победителите отбеляза Себастиан Керк (12', 83’), а съперникът се разписа чрез Отар Какабадзе (78’).

Това бе последен мач за Минчев и компания преди паузата за националните отбори. След подновяването на полския шампионат отборът на Краковия ще има гостуване срещу палача на Арда от Лигата на конференциите Ракув (18.10). Двата тима ще се срещнат отново в края на месеца, но този път в битка от турнира за Купата на Полша (29.10).