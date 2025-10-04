Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Минчев с половин час игра при загуба на Краковия

Минчев с половин час игра при загуба на Краковия

  • 4 окт 2025 | 23:39
  • 106
  • 0
Минчев с половин час игра при загуба на Краковия

Отборът на Краковия, за който се състезава българинът Мартин Минчев, загуби с 1:2 в гостуването си на тима на Арка (Гдиня) от 10-ия кръг на полската Екстракласа. Поражението попречи на Минчев и компания да оглавят класирането, където в момента се намира състава на Гурник (Забже). Съперникът от Арка пък успя да вземе аванс от 4 точки над зоната на изпадащите.

Иначе самият Минчев започна срещата на резервната скамейка и се появи в игра в 60-ата минута. Тогава той замени Микел Майгаард.

И двата гола за победителите отбеляза Себастиан Керк (12', 83’), а съперникът се разписа чрез Отар Какабадзе (78’).

Това бе последен мач за Минчев и компания преди паузата за националните отбори. След подновяването на полския шампионат отборът на Краковия ще има гостуване срещу палача на Арда от Лигата на конференциите Ракув (18.10). Двата тима ще се срещнат отново в края на месеца, но този път в битка от турнира за Купата на Полша (29.10).

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Очакван успех за Локо (Мездра)

Очакван успех за Локо (Мездра)

  • 4 окт 2025 | 21:56
  • 824
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 95485
  • 168
Шопов титуляр при загуба на Осиек

Шопов титуляр при загуба на Осиек

  • 4 окт 2025 | 21:50
  • 610
  • 0
Несебър подчини Марица (Милево)

Несебър подчини Марица (Милево)

  • 4 окт 2025 | 21:46
  • 603
  • 1
Хикс в Костинброд

Хикс в Костинброд

  • 4 окт 2025 | 21:32
  • 692
  • 1
Сливнишки герой спечели в Ботевград

Сливнишки герой спечели в Ботевград

  • 4 окт 2025 | 21:22
  • 567
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 95485
  • 168
Реал Мадрид 3:1 Виляреал, гол на Мбапе

Реал Мадрид 3:1 Виляреал, гол на Мбапе

  • 4 окт 2025 | 23:03
  • 11256
  • 20
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 20301
  • 11
Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 3216
  • 5
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

  • 4 окт 2025 | 19:35
  • 27725
  • 12
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

  • 4 окт 2025 | 21:30
  • 27213
  • 41