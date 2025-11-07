Минчев не помогна на Краковия да излезе от кризата

Краковия записа трети пореден мач без победа в полската Екстракласа и четвърти във всички турнири. Отборът на Мартин Минчев допусна тежко поражение с 0:3 от Радомяк и пропусна отлична възможност да излезе на второ място във временното класиране. Българският национал този път не започна от първата минута, но се появи в игра на почивката.

На върха на атаката за домакините от Радом действаше бившият нападател на ЦСКА Мауридес. Той можеше да се разпише в 24-тата минута, но ударът му беше спасен от Себастиан Мадейски.

Радомяк поведе в 48-ата минута с попадение на Капита. Нападателят от Ангола получи извеждащ пас, влезе в наказателното поле и технично шутира покрай Мадейски за 1:0. В средата на втората част Ян Гжешик засече с глава центриране от десния фланг и удвои преднината на домакините, а точка на спора сложи Роберто Оливейра от дузпа в добавеното време.

С успеха днес Радомяк се изравни по точки с Краковия и измести тима на Мартин Минчев от четвъртата позиция. В челната тройка са Гурник (Забже), Висла (Плоцк) и Ягелония.

Снимки: Imago