Минчев и Краковия стъпиха на върха в Полша

Отборът на Краковия, за който се състезава българинът Мартин Минчев, спечели убедително с класическото 3:0 гостуването си на ГКС Катовице в срещата от 5-ия кръг на полската Екстракласа. Благодарение на успеха Минчев и компания излязоха временно на върха, като тази вечер играе още и тимът на Висла Плоцк, който стартира кръга на първото място. Тимът от Катовице пък е непосредствено над зоната на изпадащите с точка пред европейския палач на Арда – Ракув. Отборът от Ченстохова обаче има няколко мача в запас заради битките си на Стария континент през лятото и вероятно съвсем скоро ще навакса пасива си в класирането.

Иначе Мартин Минчев стартира срещата като титуляр и остана на терена до 69-ата минута, когато на негово място влезе Дижон Камери.

Краковия реши двубоя с попадения от двете страни на почивката, като гостите поведоха с автогол на Алан Червински в 33-тата минута, а Густав Хенриксон покачи в 40-ата. През втората част Филип Стоилкович оформи крайния резултат с попадение в 55-ата, правейки преднината на тима си класическа.

Така играчите от Краков не загубиха в четвърти пореден шампионатен мач, а през идната седмица ще имат две нови срещи. Първо, на 24-и септември (вторник) те ще гостуват на Лечна в среща от 1/32-финалите в турнира за Купата на Полша, а след това на 27-и септември (петък) в новия шампионатен двубой ще посрещнат Гурник 3, който към момента също е в челната четворка на Екстракласата.

Иначе това е втори сезон за Мартин Минчев в полския отбор, като понастоящем има 2 гола и 1 асистенция в 9 шампионатни срещи.