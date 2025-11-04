Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

  4 ное 2025 | 03:00
Трето поредно разочарование за Мартин Минчев и Краковия

Мартин Минчев беше титуляр за Краковия, но отборът му не можа да победи гостуващия Заглебие (Любин) в среща от 14-тия кръг на полската Екстракласа. Двубоят завърши 0:0, а българският национал остана на терена до 64-тата минута, когато беше заменен от Милан Алексич.

Това беше трети пореден мач без победа за Краковия след поражението с 1:2 от Погон (Шчечин) в първенството и загубата с 0:3 от Ракув за Купата на Полша. В класирането "червено-белите" са на 4-то място с 22 точки, а лидер е Гурник (Забже) с 29.

Минчев центрира остро към Филип Стоилкович в началните минути, но сръбският нападател стреля неточно с глава. Малко преди почивката Стоилкович се оказа напълно непокрит в наказателното поле, но от няколко метра прати топката в ръцете на вратаря на гостите Ясмин Бурич.

През второто полувреме Краковия атакуваше прекалено еднообразно и постоянните центрирания към Стоилкович, не водеха до нищо опасно пред вратата на Заглебие.

