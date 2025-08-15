Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Българският национал Мартин Минчев затвърди отличната си форма в началото на сезона в полското първенство. Бившият футболист на Черно море, Спарта (Прага) и Ризеспор отбеляза единствения гол за победата на Краковия с 1:0 над Видзев (Лодз). След този успех тимът на Минчев се изравни на върха в класирането с Висла (Плоцк).

Минчев беше точен в 69-ата минута. Атаката на Краковия стартира от левия фланг, но топката беше пренесена вдясно към Отар Какабадзе, който с едно докосване центрира към българина, а той от няколко метра не сбърка. Десетина минути по-късно Минчев отстъпи мястото си на Карол Кнап.

Преди почивката съдията отмени по един гол на двата тима. Краковия обаче доминираше и заслужено стигна до трите точки. Тимът на Лука Елснер има само една загуба след първите 5 кръга и събра 10 точки. Със същия актив, но и мач по-малко, е Висла (Плоцк).

Мартин Минчев вече има две попадения през сезона. Българският нападател се разписа и на старта при разгромната победа с 4:1 над Лех (Познан), а преди седмица направи асистенция при поражението с 2:5 от Ягелония.