Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

  • 15 авг 2025 | 23:29
  • 2408
  • 1
Мартин Минчев качи Краковия на върха в Полша

Българският национал Мартин Минчев затвърди отличната си форма в началото на сезона в полското първенство. Бившият футболист на Черно море, Спарта (Прага) и Ризеспор отбеляза единствения гол за победата на Краковия с 1:0 над Видзев (Лодз). След този успех тимът на Минчев се изравни на върха в класирането с Висла (Плоцк).

Минчев беше точен в 69-ата минута. Атаката на Краковия стартира от левия фланг, но топката беше пренесена вдясно към Отар Какабадзе, който с едно докосване центрира към българина, а той от няколко метра не сбърка. Десетина минути по-късно Минчев отстъпи мястото си на Карол Кнап.

Преди почивката съдията отмени по един гол на двата тима. Краковия обаче доминираше и заслужено стигна до трите точки. Тимът на Лука Елснер има само една загуба след първите 5 кръга и събра 10 точки. Със същия актив, но и мач по-малко, е Висла (Плоцк).

Мартин Минчев вече има две попадения през сезона. Българският нападател се разписа и на старта при разгромната победа с 4:1 над Лех (Познан), а преди седмица направи асистенция при поражението с 2:5 от Ягелония.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

Партизан и Карабельов се сбогуваха с Европа след драма в Шотландия

  • 15 авг 2025 | 00:43
  • 8307
  • 0
ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

ПАОК се нуждаеше от продължения, за да се добере до плейофа в Лига Европа

  • 14 авг 2025 | 22:39
  • 2703
  • 1
Дюлгеров и Шериф аут от Европа

Дюлгеров и Шериф аут от Европа

  • 14 авг 2025 | 21:54
  • 1499
  • 0
Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

Национал се забърка в голям скандал - поляци заплашиха да му спрат правата

  • 14 авг 2025 | 19:37
  • 36748
  • 7
Български национал подписа в Гърция

Български национал подписа в Гърция

  • 13 авг 2025 | 19:56
  • 15229
  • 8
Николай Костов стана треньор на петкратен шампион на Казахстан

Николай Костов стана треньор на петкратен шампион на Казахстан

  • 13 авг 2025 | 19:40
  • 15067
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

Ливърпул започна защитата на титлата с драма, нерви, много голове, ужасяваща защита и победа

  • 15 авг 2025 | 23:56
  • 21969
  • 240
Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

Петър Андреев се превърна в герой за Локомотив (Пд) и влоши ситуацията в Славия

  • 15 авг 2025 | 23:14
  • 18449
  • 121
Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

Левски обяви цените на билетите за мача с АЗ Алкмаар и каза кога ги пуска в продажба

  • 15 авг 2025 | 22:21
  • 18592
  • 14
ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

ЦСКА 1948 би Монтана и ВАР, отмениха две дузпи и гол на "червените"

  • 15 авг 2025 | 20:57
  • 24673
  • 116
Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

  • 15 авг 2025 | 21:25
  • 14987
  • 31
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 39254
  • 96