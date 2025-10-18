Минчев даде тон за много важна победа на Краковия

Българинът Мартин Минчев се разписа при успеха с 2:0 на клубния си Краковия срещу тима на Ракув в срещата от 12-тия кръг на полската Екстракласа. Така Минчев и компания се върнаха на третото място и запазиха разликата от три точки спрямо лидера Ягелония. Палачът на Арда от лигата на конференциите от своя страна е във втората половина на таблицата, но вече започна да наваксва лошия старт на сезона и с бавни темпове се приближава до зоната на европейските клубни турнири.

Минчев бе сред титулярите и остана на терена до последния съдийски сигнал. Така той вече се оформи като един от основните играчи, на които треньорския щаб има доверие и изигра своя общо 12-ти мач този сезон в шампионата, след като за цялата пролет през миналата кампания се включи в едва 11 от срещите в Екстракласата. Освен това Минчев вече има три попадения на сметката си в полското първенство, към които добави и една асистенция. Също така той има и два гола в турнира за Купата на Полша.

Попадението на Минчев се оказа с ключова роля, тъй като с него домакините поведоха в резултата. Това се случи в 33-тата минута, което помогна на състава на Краковия да затвори полувремето с аванс.

Непосредствено след началото на второто полувреме домакините вкараха и втори гол. Той бе дело на 22-годишния хърватски защитник Мауро Перкович и го отбеляза в 51-вата минута. Това окончателно уби интригата в двубоя и Краковия заслужено се поздрави с ценни три точки.

В следващия си шампионатен мач Минчев и компания ще се изправят в гостуване срещу борещия се за оцеляване Пагон (Шчечин).