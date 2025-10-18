Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Краковия
  3. Минчев даде тон за много важна победа на Краковия

Минчев даде тон за много важна победа на Краковия

  • 18 окт 2025 | 23:33
  • 1234
  • 0
Минчев даде тон за много важна победа на Краковия

Българинът Мартин Минчев се разписа при успеха с 2:0 на клубния си Краковия срещу тима на Ракув в срещата от 12-тия кръг на полската Екстракласа. Така Минчев и компания се върнаха на третото място и запазиха разликата от три точки спрямо лидера Ягелония. Палачът на Арда от лигата на конференциите от своя страна е във втората половина на таблицата, но вече започна да наваксва лошия старт на сезона и с бавни темпове се приближава до зоната на европейските клубни турнири.

Минчев бе сред титулярите и остана на терена до последния съдийски сигнал. Така той вече се оформи като един от основните играчи, на които треньорския щаб има доверие и изигра своя общо 12-ти мач този сезон в шампионата, след като за цялата пролет през миналата кампания се включи в едва 11 от срещите в Екстракласата. Освен това Минчев вече има три попадения на сметката си в полското първенство, към които добави и една асистенция. Също така той има и два гола в турнира за Купата на Полша.

Попадението на Минчев се оказа с ключова роля, тъй като с него домакините поведоха в резултата. Това се случи в 33-тата минута, което помогна на състава на Краковия да затвори полувремето с аванс.

Непосредствено след началото на второто полувреме домакините вкараха и втори гол. Той бе дело на 22-годишния хърватски защитник Мауро Перкович и го отбеляза в 51-вата минута. Това окончателно уби интригата в двубоя и Краковия заслужено се поздрави с ценни три точки.

В следващия си шампионатен мач Минчев и компания ще се изправят в гостуване срещу борещия се за оцеляване Пагон (Шчечин).

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

Шопов и компания не успяха да се опълчат на Динамо (Загреб)

  • 18 окт 2025 | 21:36
  • 865
  • 0
Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

Карабельов избухна с гол в Сърбия, който върна Партизан на върха

  • 18 окт 2025 | 21:22
  • 8416
  • 0
Прекрасен късен гол на бивш миланист зарадва Митов и компания

Прекрасен късен гол на бивш миланист зарадва Митов и компания

  • 18 окт 2025 | 20:50
  • 1170
  • 0
Филип Кръстев пропусна победа на Оксфорд

Филип Кръстев пропусна победа на Оксфорд

  • 18 окт 2025 | 16:35
  • 789
  • 0
Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

  • 18 окт 2025 | 02:01
  • 4145
  • 2
Едисон Йорданов титуляр при равенство на Беершот

Едисон Йорданов титуляр при равенство на Беершот

  • 18 окт 2025 | 00:03
  • 979
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

Вял и сънлив Лудогорец се издъни срещу Спартак (Варна)

  • 18 окт 2025 | 19:27
  • 52920
  • 190
Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

Матей Казийски и Локомотив на финал на efbet Суперкупа срещу Левски

  • 18 окт 2025 | 20:59
  • 35998
  • 16
Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

Верстапен триумфира в спринта в Остин, Пиастри и Норис отпаднаха още на старта

  • 18 окт 2025 | 20:42
  • 14655
  • 12
Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

Смел ход на Ханзи Флик донесе инфарктна победа на Барселона

  • 18 окт 2025 | 19:10
  • 46953
  • 125
Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

Арсенал реши още един важен мач след гол след корнер

  • 18 окт 2025 | 21:32
  • 18614
  • 15
Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

Локомотив (ГО) развали празника на Янтра (Габрово)

  • 18 окт 2025 | 22:11
  • 12366
  • 17