Само от ЦСКА питали за Соле, "червените" близо до подписа на звездата на Славия

ЦСКА е близо до привличането на полузащитника на Славия Исак Соле. Президентът на "белите" Венцеслав Стефанов заяви пред Sportal.bg, че от Борисовата градина са излезли с конкретна оферта за 24-годишния футболист. Бизнесменът подчерта, че до момента никой от Левски не е изявявал желание за преговори относно Соле. Стефанов допълни, че ако националът на ЦАР се разбере с "армейците", няма да има проблем за трансфера му. Което говори, че Славия и ЦСКА са се разбрали на ниво клубове.

Славия прибира сериозна сума за трансфера на Мартин Георгиев

"Ако Соле се разбере, може да отиде в ЦСКА. От него си зависи. Така че ЦСКА може да изпревари Левски и да го вземе. В интерес на истината, никой от Левски не е звънял или дал индикация, че го иска. Всичко са медийни публикации и хипотези, но от "Герена" нямаме нищо - нито официално, нито неофициално. Кой ще замени Соле в Славия? Не ни мислете, имаме достатъчно кадърни момчета. Нашият клуб е доказал, че умее да работи със своите деца. А и имаме отличен професионалист начело на отбора. Не се радвайте, добре сме", каза Венци Стефанов.