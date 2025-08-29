Популярни
  3. "Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

"Моят отбор": Празен кръг за Холанд, Салах спаси точките с асистенция в последната минута

  • 29 авг 2025 | 09:40
  • 868
  • 1

Приключиха мачовете от втория кръг в Премиър лийг. Тотнъм отново успя да надвие Манчестър Сити като гост и разби надеждите на всички мениджъри, които заложиха на Ерлинг Холанд за капитан във Фентъзи лигата.

Малко над 40% от играчите бяха селектирали в състава си пък Мохамед Салах, който с късната си асистенция спаси кръга, както за всички мениджъри, така и за Ливърпул.

Ако някой от вас е очаквал точки от футболисти на Манчестър Юнайтед, със сигурност е останал разочарован за пореден път. Арсенал отново не пусна гол и това доведе до доста точки от защитата на тима, особено на фона на двете попадения на Тимбер. Виктор Гьокереш също започна с попаденията. Футболистите на Челси донесоха голям брой точки след гръмката победа.

Гост в студиото бе Йоан Янев, фен на Манчестър Сити, на когото прави чест, че ни гостува след този тежък кръг. Браво! Той спести някоя и друга критика към съставите на Алекс и Милен и показа своя избор, който несъмнено бе по-добър. Йоан е фен на "небесносините" още от първи клас! Можем да се доверим на преценката му, защото е прекарал 10 години в школата на Левски и разбира играта. 

