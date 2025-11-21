Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис оглави класирането в края на обърканата втора свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас.

Объркването започна в минутите преди старта на сесията, когато на Града на греха преваля лек дъжд, който навлажни трасето, но не достатъчно, за да принуди пилотите да използват гумите за мокра настилка. Впоследстие пистата изсъхна и пилотите изпълняваха своите стандартни програми, включително и квалификационните симулации с меките гуми.

В хода на тези симулации обаче сесията беше спряна малко повече от 20 минути преди нейния край заради предполагаем проблем с капак на шахта в последния завой на пистата, който е най-бързият изобщо във Формула 1. След забавяне от приблизително 15 минути тренировката беше възобновена, но дори и тогава пилотите нямаха шанс да завъртят бързи обиколки, тъй като сесията беше спряна повторно, отново заради проблем с пистата.

🔴 RED FLAG 🔴



The drivers head back to the pits as the Red Flag is deployed#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/hf58Gugeud — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Преди тези две прекъсвания Норис успя да запише време от 1:33.602 с меките сликове, с което изпревари с 0.029 секунди Андреа Кими Антонели. Тройката с пасив от 0.161 оформи най-бързият пилот от първата тренировка по-рано днес Шарл Леклер, който обаче беше един от многото пилотите, чийто най-добър резултат бе записан в началната фаза на сесията със средно твърдите гуми.

FP2 is complete here in Las Vegas ✅🤩



1. Norris 📸

2. Antonelli

3. Leclerc#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/wdEo5SZune — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

За монегаска сесията завърши и с повреда в скоростната кутия, която го принуди да отбие встрани от пистата малко след рестарта. В крайна сметка обаче пилотът на Ферари не загуби нищо, тъй като след втория червен флаг сесията не беше подновена.

Charles Leclerc pulls off and out of the track! 😳



📻 "Something broke. Gearbox. Can I shift or not?" #F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/MlP3XrF9Ru — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Иначе зад него четвърти и пети се класираха Нико Хюлкенберг и Исак Хаджар, а в топ 10 попаднаха още Лиам Лоусън, миналогодишният победител в Лас Вегас Джордж Ръсел, Алекс Албон, Макс Верстапен и Люис Хамилтън. От всички пилотите в първата половина на класирането единствено Норис, Антонели, Хюлкенберг, Хаджар, Лоусън и Албон направиха обиколки с меките гуми.

Заемащият втората позиция в генералното класиране във Формула 1 Оскар Пиастри също беше в групата на пилотите, които не успяха да направят чиста летяща обиколка с меката смес. Австралиецът точно стартираше такъва тур, когато състезателният директор спря за първи път сесията, а в крайна сметка Пиастри се класира на 14-тото място, изоставайки с 0.891 от своя съотборник в Макларън Норис.

Иначе с изключение на двата червени флаги и във втората тренировка нямаше съществени инциденти. Както и в първата подготвителна сесия, и във втората множество пилоти напуснаха трасето в зоните за спиране, но всички те успяха да се опазят от удари в стените, възползвайки се от доста широките зони за сигурност.

Just HOW CLOSE was Lando to the wall in the run-off there! 😱#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/wRiJDT4Aot — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Уикендът за Гран При на Лас Вегас, 22-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава утре в 2:30 часа след полунощ българско време с последната свободна тренировка по улиците на Града на греха.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Снимки: Gettyimages