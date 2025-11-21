Оли Беарман за Лас Вегас: Най-малко приятната улична писта, на която съм карал

Пилотът на Хаас Оливър Беарман не остана много очарован от трасето, на което се провежда Гран При на Лас Вегас и го определи като „най-малко приятната улична писта“.

Повод за коментара на британеца стана изключително ниското сцепление, което посрещна пилотите в Града на греха. Това не е нещо ново, тъй като този феномен се забелязваше и при предходните две издания на Гран При на Лас Вегас, но за Беарман това е дебют в Града на греха и той призна, че е бил наистина шокиран от липсата на сцепление.

„Честно, първите обиколки, които направих в първата тренировка, разбира се, за мен това е нова писта, но аз бях шокиран колко е ниско сцеплението. Беше съмнително там. Дори не знам как да опиша колко ниско беше сцеплението, но от друга страна това означава, че еволюцията е невероятно голяма.



„Дори и в тази сесия това се видя. Аз бях от първите, които преминаха към меките гуми. Не успях да направя обиколка с тях, но това означава, че когато влязох в бокса, аз бях в добра позиция, но докато се върна на пистата вече се бях отдалечил на още пет-шест десети от челото. Така че еволюцията определено е голяма. Беше сложна сесия с дъжда, с трафика и с прекъсванията.



„Това е най-малко приятната градска писта, на която някога съм карал. Обикновено те са доста забавни. Но тук сцеплението е много, много ниско, което не е добре, когато си толкова близо до стените. Скоростта е много висока, което прави нещата опасни. Самата писта, хубаво е да се състезаваме в Лас Вегас, но като изключим това, няма много други хубави неща“, обясни Беарман.

