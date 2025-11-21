Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

  • 21 ное 2025 | 08:27
  • 300
  • 0

Андреа Кими Антонели беше един от малкото пилоти, които успяха да направят квалификационна симулация с меките гуми в рамките на втората свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас.

Това позволи на италианския пилот на Мерцедес да се класира на втората позиция, изоставайки със само 0.029 секунди от Ландо Норис, който оглави класирането. След края на сесията Антонели говори пред медиите и каза, че това е добро началото на уикенда за Мерцедес, но добави, че в отбора имат още работа за вършене и не трябва да се отпускат.

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

„Чувствах се добре в колата. Все още имаме много работа за вършене, но беше добър старт на уикенда. Сцеплението в първата сесия беше шокиращо, но еволюцията беше невероятна, очакваме същото и утре.

„Трябва да продължим да еволюираме със сцеплението и да адаптираме колата към пистата. В квалификацията всеки ще иска да бъде последният пилот на пистата, но с червените флагове става сложно, така че ще трябва да се намери правилният баланс“, каза Антонели.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

