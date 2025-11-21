Антонели: Добро начало на уикенда, но имаме още работа за вършене

Андреа Кими Антонели беше един от малкото пилоти, които успяха да направят квалификационна симулация с меките гуми в рамките на втората свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас.

Disrupted finish to FP2 ends a solid first day on track in Las Vegas 💪 pic.twitter.com/LEvWGXkj5t — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2025

Това позволи на италианския пилот на Мерцедес да се класира на втората позиция, изоставайки със само 0.029 секунди от Ландо Норис, който оглави класирането. След края на сесията Антонели говори пред медиите и каза, че това е добро началото на уикенда за Мерцедес, но добави, че в отбора имат още работа за вършене и не трябва да се отпускат.

„Чувствах се добре в колата. Все още имаме много работа за вършене, но беше добър старт на уикенда. Сцеплението в първата сесия беше шокиращо, но еволюцията беше невероятна, очакваме същото и утре.



„Трябва да продължим да еволюираме със сцеплението и да адаптираме колата към пистата. В квалификацията всеки ще иска да бъде последният пилот на пистата, но с червените флагове става сложно, така че ще трябва да се намери правилният баланс“, каза Антонели.

Снимки: Gettyimages