  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас

Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 03:39
Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас

Шарл Леклер започна уикенда за Гран При на Лас Вегас с най-доброто време в първата свободна тренировка по улиците на Града на греха, изпреварвайки Алекс Албон и Юки Цунода, които оформиха челната тройка.

Първата подготвителна сесия в Лас Вегас започна при условията на много мръсно трасе, което постепенно започна да се изчиства. Това доведе до спадане на времената с над шест секунди между началото и края на тренировката.

В нея Леклер оглави класирането с обиколка за 1:34.802, с която той изпревари с 0.166 секунди Албон, който беше единственият друг пилот освен монегаска, който слезе под 1:35. Тройката с пасив от 0.269 оформи Цунода, който за първи път този сезон беше по-бърз от своя съотборник Макс Верстапен.

Нидерландецът се класира на четвъртата позиция, изоставайки с 0.307 от Леклер. Зад него Карлос Сайнц допълни топ 5, непосредствено пред лидера в световния шампионат Ландо Норис, чийто съотборник и основен конкурент в спора за титлата Оскар Пиастри остана осми. Двамата пилоти на Макларън бяха разделени от Исак Хаджар, който записа своето най-добро време в самия край на сесията. Зад Пиастри в топ 10 влязоха още миналогодишният победител в Лас Вегас Джордж Ръсел и неговият съотборник в Мерцедес Андреа Кими Антонели.

Въпреки че нивата на сцепление бяха изключително ниски заради мръсотията и ниските температури в Лас Вегас, първата тренировка мина без съществени инциденти. Такива не липсваха, но всички пилоти, които допуснаха неточности, успяха да се опазят от удари в стените, минавайки през сравнително широките зони за сигурност в Града на греха. Реално единственият, който докосна стените, беше Норис, който обърса бетонната стена на изхода от деветия завой в средата на сесията, но прдължи без никакви значими поражения по своя автомобил.

Уикендът за Гран При на Лас Вегас, 22-ри кръг за сезон 2025 във Формула 1, продължава в 6:00 часа българско време с втората свободна тренировка по улиците на Града на греха.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

