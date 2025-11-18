Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Надпреварата за Гран При на Лас Вегас поставя началото на серията от три последователни състезателни уикенда, които ще поставят края на сезон 2025 във Формула 1. Тук може да намерите програмата за предстоящия уикенд в Града на греха, а всички часове са в българско време.

Петък (21 ноември):

2:30 часа – Формула 1 първа тренировка

6:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (22 ноември):

2:30 часа – Формула 1 трета тренировка

6:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (23 ноември):

6:00 часа – Формула 1 състезание (50 обиколки)

