Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 18 ное 2025 | 15:10
  • 235
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Надпреварата за Гран При на Лас Вегас поставя началото на серията от три последователни състезателни уикенда, които ще поставят края на сезон 2025 във Формула 1. Тук може да намерите програмата за предстоящия уикенд в Града на греха, а всички часове са в българско време.

Петък (21 ноември):
2:30 часа – Формула 1 първа тренировка
6:00 часа – Формула 1 втора тренировка

Събота (22 ноември):
2:30 часа – Формула 1 трета тренировка
6:00 часа – Формула 1 квалификация

Неделя (23 ноември):
6:00 часа – Формула 1 състезание (50 обиколки)

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Моторни спортове

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

Уилямс сменя цветовата схема за Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 20:56
  • 1640
  • 0
Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

Доктор Марко няма да решава сам кой ще кара за Ред Бул

  • 17 ное 2025 | 20:02
  • 1634
  • 3
Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

Фитипалди: Бортолето има същия проблем като Колапинто миналата година

  • 17 ное 2025 | 19:35
  • 1450
  • 1
Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

Деймън Хил похвали завръщането на Ландо Норис

  • 17 ное 2025 | 19:13
  • 1732
  • 0
Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

Карлос Сайнц отскочи до Бахамите преди Лас Вегас

  • 17 ное 2025 | 17:24
  • 1898
  • 0
Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

Куартараро: Нямам време да чакам новия V4 мотор

  • 17 ное 2025 | 17:06
  • 1928
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 14521
  • 109
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 11696
  • 13
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 18777
  • 13
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 10505
  • 5
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 8610
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 12544
  • 24