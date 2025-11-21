Популярни
Шарл Леклер се размина без наказание след тренировките в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 09:48
  • 1151
  • 1

Пилотът на Ферари Шарл Леклер се размина без наказание, след като беше разследван от стюардите на Гран При на Лас Вегас след спирането си край пистата непосредствено преди края на втората свободна тренировка в Града на греха.

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Монегаскът, който беше най-бърз в откриващата сесия, трябваше да паркира в зоната за сигурност на петия завой заради повреда в скоростната кутия на неговия автомобил. Проблемът обаче е настъпил при излизането на Леклер от неговата кола.

Тогава, според доклада до стюардите, той или не е поставил обратно своя волан, или не е изключил хибридната система. След анализ на ситуацията обаче е било остановено, че пилотът на Ферари не е нарушил правилата, а между него и маршалите е имало множество дискусии, за да е сигурност, че колата е в безопасно състояние и може спокойно да бъде пипана без опасност от електрически удар.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Imago

