Шарл Леклер се размина без наказание след тренировките в Лас Вегас

Пилотът на Ферари Шарл Леклер се размина без наказание, след като беше разследван от стюардите на Гран При на Лас Вегас след спирането си край пистата непосредствено преди края на втората свободна тренировка в Града на греха.

Монегаскът, който беше най-бърз в откриващата сесия, трябваше да паркира в зоната за сигурност на петия завой заради повреда в скоростната кутия на неговия автомобил. Проблемът обаче е настъпил при излизането на Леклер от неговата кола.

A suspected gearbox problem forced Charles Leclerc to stop on track in FP2! 😳✋#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/xcladTLnlC — Formula 1 (@F1) November 21, 2025

Тогава, според доклада до стюардите, той или не е поставил обратно своя волан, или не е изключил хибридната система. След анализ на ситуацията обаче е било остановено, че пилотът на Ферари не е нарушил правилата, а между него и маршалите е имало множество дискусии, за да е сигурност, че колата е в безопасно състояние и може спокойно да бъде пипана без опасност от електрически удар.

