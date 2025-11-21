Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Ферари си остава най-ценният отбор във Формула 1

Ферари си остава най-ценният отбор във Формула 1

  • 21 ное 2025 | 05:45
  • 730
  • 0

Отборът на Ферари си остава най-ценният във Формула 1, въпреки че Черните кончета няма спечелена нито една титла от 2008 година насам, когато за последно триумфираха в шампионата при конструкторите. А последният успех на Скудерията при пилотите е от сезон 2007 с Кими Райконен.

Въпреки това най-славният тим в историята на Формула 1 си остава и най-ценният. Според оценките на авторитетното бизнес списание Forbes стойността на Ферари възлиза на 6.5 милиарда щатски долара, с половин милиард повече от Мерцедес, който заема второто място.

Тото Волф продаде 15% от своя дял в отбора на Мерцедес
Тото Волф продаде 15% от своя дял в отбора на Мерцедес

На дъното на класацията със стойност от едва 1.5 милиарда е и най-младият тим, който в момента се състезава във Формула 1 – Хаас. Фактът, че дори и най-малко ценният тим възлиза на над един милиард долара е поредното доказателство за страхотната работа, която Либърти Медия върши откакто закупи спорта през 2017 година, която води до един постоянен растеж в стойността на отборите.

Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас
Шарл Леклер изпревари Албон и Цунода на старта на уикенда в Лас Вегас

Стойността на всеки един тим във Формула 1 през 2025 година според Forbes:

  1. Ферари – 6.5 милиарда долара

  2. Мерцедес – 6.0 милиарда долара

  3. Макларън – 4.4 милиарда долара

  4. Ред Бул – 4.35 милиарда долара

  5. Астън Мартин – 3.2 милиарда долара

  6. Уилямс – 2.5 милиарда долара

  7. Алпин – 2.45 милиарда долара

  8. Заубер – 2.4 милиарда долара

  9. Рейсинг Булс – 2.3 милиарда долара

  10. Хаас – 1.5 милиарда долара

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

