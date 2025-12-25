Популярни
  3. ФИА одобри спорните двигатели на Мерцедес и Ред Бул за сезон 2026

  • 25 дек 2025 | 14:43
  • 487
  • 0
Международната автомобилна федерация (ФИА) разреши на отборите на „Мерцедес“ и Ред Бул“ да използват новите си двигатели, разработени за големите технически промени през 2026 г., съобщава Motorsport.com.

Това решение може да даде на отборите с тези двигатели значително предимство във Формула 1. Спорът възникна около инженерно решение, използвано от съответните производители. Техните двигатели, при статично тестване при стайна температура, формално отговарят на регламентите, които предвиждат максимално съотношение на сгъстяване от 16:1. Въпреки това, при реални експлоатационни условия, поради термично разширение на материалите, това съотношение надвишава допустимата граница, което потенциално води до увеличаване на мощността. Според съобщенията ФИА е разследвала въпроса и е постановила, че тези двигатели не нарушават регламентите. „Ферари“, „Хонда“и предстоящият дебютант от „Ауди“ вече са се обърнали към федерацията за разяснения.

Това може да доведе до значителен дисбаланс в производителността през първите сезони след промяната на регламента.

