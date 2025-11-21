Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел: Близо сме, но трябва да сме реалисти

Ръсел: Близо сме, но трябва да сме реалисти

  • 21 ное 2025 | 07:34
  • 200
  • 0
Ръсел: Близо сме, но трябва да сме реалисти

Миналогодишният победители в Гран При на Лас Вегас Джордж Ръсел завърши тренировъчния ден в Града на греха на седмото място, изоставайки с 0.435 секунди от Ландо Норис, който оглави класирането.

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Пилотът на Мерцедес обаче беше сред тези, които не успяха да направят обиколка с меките гуми заради двата червени флага във втората половина на втория час за подготовка. Именно поради тази причина изоставането на Ръсел трябва да се взима с едно наум, но британецът определено може да бъде окуражен от темпото на неговия съотборник Андреа Кими Антонели. Италианецът направи обиколка с меките гуми и се класира втори, изоставайки със само 0.029 от Норис.

„В борбата сме. Трябва да сме реалисти, към нас имаше големи очаквания преди началото на уикенда. Ние променихме колата много спрямо миналата година. Определено я направихме по-добре в хода на сезона, но може би тя не е толкова силна, колкото беше преди 12 месеца.

„Все още сме близо, разликите са много малки. Ландо беше най-бърз, преди това (Шарл) Леклер беше най-бърз в първата тренировка, Кими също показа добро темпото, така че ще бъде оспорвано.

„Не искам да прибързвам с изводите. Не е като да бяхме с летящо темпо. Близо сме, но определено няма да е толкова лесно“, обясни Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 02:23
  • 1041
  • 0
Алонсо: Сегашните коли няма да ми липсват, те не подобриха състезанията

Алонсо: Сегашните коли няма да ми липсват, те не подобриха състезанията

  • 21 ное 2025 | 02:09
  • 559
  • 1
Макс Верстапен намекна, че може да смени титулярния си №33 догодина

Макс Верстапен намекна, че може да смени титулярния си №33 догодина

  • 21 ное 2025 | 01:55
  • 1001
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 21 ное 2025 | 01:52
  • 13816
  • 0
Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

  • 20 ное 2025 | 19:46
  • 1116
  • 0
В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

  • 20 ное 2025 | 18:58
  • 6098
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 1210
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 2277
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 816
  • 0
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 1345
  • 0
Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 28945
  • 96
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 450
  • 0