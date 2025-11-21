Ръсел: Близо сме, но трябва да сме реалисти

Миналогодишният победители в Гран При на Лас Вегас Джордж Ръсел завърши тренировъчния ден в Града на греха на седмото място, изоставайки с 0.435 секунди от Ландо Норис, който оглави класирането.

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

Пилотът на Мерцедес обаче беше сред тези, които не успяха да направят обиколка с меките гуми заради двата червени флага във втората половина на втория час за подготовка. Именно поради тази причина изоставането на Ръсел трябва да се взима с едно наум, но британецът определено може да бъде окуражен от темпото на неговия съотборник Андреа Кими Антонели. Италианецът направи обиколка с меките гуми и се класира втори, изоставайки със само 0.029 от Норис.

Disrupted finish to FP2 ends a solid first day on track in Las Vegas 💪 pic.twitter.com/LEvWGXkj5t — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2025

„В борбата сме. Трябва да сме реалисти, към нас имаше големи очаквания преди началото на уикенда. Ние променихме колата много спрямо миналата година. Определено я направихме по-добре в хода на сезона, но може би тя не е толкова силна, колкото беше преди 12 месеца.



„Все още сме близо, разликите са много малки. Ландо беше най-бърз, преди това (Шарл) Леклер беше най-бърз в първата тренировка, Кими също показа добро темпото, така че ще бъде оспорвано.



„Не искам да прибързвам с изводите. Не е като да бяхме с летящо темпо. Близо сме, но определено няма да е толкова лесно“, обясни Ръсел.

Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

Снимки: Gettyimages