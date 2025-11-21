Ръсел: Близо сме, но трябва да сме реалисти

Миналогодишният победители в Гран При на Лас Вегас Джордж Ръсел завърши тренировъчния ден в Града на греха на седмото място, изоставайки с 0.435 секунди от Ландо Норис, който оглави класирането.
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас
Пилотът на Мерцедес обаче беше сред тези, които не успяха да направят обиколка с меките гуми заради двата червени флага във втората половина на втория час за подготовка. Именно поради тази причина изоставането на Ръсел трябва да се взима с едно наум, но британецът определено може да бъде окуражен от темпото на неговия съотборник Андреа Кими Антонели. Италианецът направи обиколка с меките гуми и се класира втори, изоставайки със само 0.029 от Норис.
„В борбата сме. Трябва да сме реалисти, към нас имаше големи очаквания преди началото на уикенда. Ние променихме колата много спрямо миналата година. Определено я направихме по-добре в хода на сезона, но може би тя не е толкова силна, колкото беше преди 12 месеца.
„Все още сме близо, разликите са много малки. Ландо беше най-бърз, преди това (Шарл) Леклер беше най-бърз в първата тренировка, Кими също показа добро темпото, така че ще бъде оспорвано.
„Не искам да прибързвам с изводите. Не е като да бяхме с летящо темпо. Близо сме, но определено няма да е толкова лесно“, обясни Ръсел.
