  Норис: Усещането в колата е по-добро спрямо миналата година

Норис: Усещането в колата е по-добро спрямо миналата година

  • 21 ное 2025 | 08:00
  • 209
  • 0
Ландо Норис завърши тренировъчния ден преди Гран При на Лас Вегас с най-доброто време, след като оглави втората подготвителна сесия в Града на греха.

Впоследствие британският пилот на Макларън обясни пред медиите, че още от първата обиколка днес колата му се е усещала по-добре спрямо същото състезание през миналата година. Предходните две издания на Гран При на Лас Вегас бяха много трудни за Норис и съотборника му Оскар Пиастр, като двамата все още не са влизали в топ 5 в Невада.

„Тук винаги е сложно. Мисля, че ние имаме по-добро усещане в колата спрямо миналата година. Това се усети още от първата обиколка. Някои добри усещания. В края не направихме много обиколки, не направихме серии с повече гориво, но определено имаме скорост.

„Разликите между много хора с малки, а и доста хора не успяха да направят обиколки с меките гуми. Ние направихме добри стъпи напред между двете тренировки и се надявам да направим това и утре. Ще се борим за полпозишъна“, заяви Норис.

Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас
 Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Макларън и Ред Бул с подобрения за Гран При на Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 02:23
  • 1045
  • 0
Алонсо: Сегашните коли няма да ми липсват, те не подобриха състезанията

  • 21 ное 2025 | 02:09
  • 559
  • 1
Макс Верстапен намекна, че може да смени титулярния си №33 догодина

  • 21 ное 2025 | 01:55
  • 1003
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Лас Вегас във Формула 1

  • 21 ное 2025 | 01:52
  • 13818
  • 0
Доктор Марко разказа защо не е станал пилот на Ферари

  • 20 ное 2025 | 19:46
  • 1116
  • 0
В Италия: Верстапен вече преговаря с друг отбор

  • 20 ное 2025 | 18:58
  • 6102
  • 0
Френско препятствие пред Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 21 ное 2025 | 07:00
  • 1215
  • 0
Ландо Норис излезе начело в обърканата втора тренировка в Лас Вегас

  • 21 ное 2025 | 07:10
  • 2300
  • 0
Шампионатът се завръща с битка под Аязмото

  • 21 ное 2025 | 07:45
  • 858
  • 0
Нидерландци умуват за Светослав Вуцов

  • 21 ное 2025 | 07:57
  • 1395
  • 1
Карлос Насар: Ако федерацията не ме възпрепятства, оставам в България

  • 20 ное 2025 | 15:17
  • 28966
  • 96
12-ият кръг на Евролигата приключва с нови 5 обещаващи битки

  • 21 ное 2025 | 07:15
  • 451
  • 0