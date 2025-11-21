Норис: Усещането в колата е по-добро спрямо миналата година

Ландо Норис завърши тренировъчния ден преди Гран При на Лас Вегас с най-доброто време, след като оглави втората подготвителна сесия в Града на греха.

Впоследствие британският пилот на Макларън обясни пред медиите, че още от първата обиколка днес колата му се е усещала по-добре спрямо същото състезание през миналата година. Предходните две издания на Гран При на Лас Вегас бяха много трудни за Норис и съотборника му Оскар Пиастр, като двамата все още не са влизали в топ 5 в Невада.

„Тук винаги е сложно. Мисля, че ние имаме по-добро усещане в колата спрямо миналата година. Това се усети още от първата обиколка. Някои добри усещания. В края не направихме много обиколки, не направихме серии с повече гориво, но определено имаме скорост.



„Разликите между много хора с малки, а и доста хора не успяха да направят обиколки с меките гуми. Ние направихме добри стъпи напред между двете тренировки и се надявам да направим това и утре. Ще се борим за полпозишъна“, заяви Норис.

Снимки: Gettyimages