Пиастри: Трудно е да кажем къде се намираме

  • 21 ное 2025 | 08:18
Оскар Пиастри се класира едва 14-ти в края на втората свободна тренировка преди Гран При на Лас Вегас, изоставайки с 0.891 секунди от своя съотборник Ландо Норис, който оглави класирането.

Основната причина за това изоставане на австралиеца беше фактът, че той беше сред множеството пилоти, които не успяха да направят квалификационна симулация с меките гуми заради двата червени флага във финалните 20 минути на сесията. Именно поради тази причина Пиастри каза, че е трудно да се правят прогнози за разпределението на силите в Града на греха, но все пак отчете, че тази година колата на Макларън се представя много по-добре в Лас Вегас.

„Първата тренировка беше доста добра, просто имаме върху какво да работим. Като цяло смятам, че беше добра сесия. Във втората аз направих две обиколки, така че трудно да кажем точно къде се намираме. Колата разполага с добра скорост, но доста малко хора направиха обиколки с меките гуми. Доста позитиви, но и доста неща за разглеждане.

„Определено смятам, че има подобрение спрямо миналата година. Но отново, трудно е да кажем със сигурност. Променихме някои неща преди втората тренировка, които изглежда, се усетиха добре. Щяхме ли да се радваме на повече обиколки? Да, но пистата ще продължи да се променя до края на уикенда. Ще видим какво ще бъде времето и ще тръгнем от там“, каза Пиастри.

Снимки: Gettyimages

