  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хамилтън и Льоклер с обръщение към феновете на Ферари: „Беше трудна година

Хамилтън и Льоклер с обръщение към феновете на Ферари: „Беше трудна година

  • 25 дек 2025 | 14:41
  • 885
  • 1
Хамилтън и Льоклер с обръщение към феновете на Ферари: „Беше трудна година

Пилотите на Ферари Люис Хамилтън и Шарл Льоклер се обърнаха към феновете на италианския отбор на Коледа.

„Преди всичко, бих искал да благодаря на всички за невероятната им подкрепа, за това, че бяха с нас през цялата година. Просто знайте, че направихме всичко възможно. Пожелаваме ви весели празници и запомнящи се моменти със семействата и любимите ви хора. И всичко най-хубаво през 2026 г.“, каза Хамилтън на английски във видео, публикувано в социалните медии на Скудерията.

Льоклер определи 2025 г. като трудна година и също така благодари на феновете за подкрепата им. Той произнесе речта си на италиански.

„Разбира се, беше трудна година, но ние се постарахме максимално и ще продължим да го правим. Благодарим ви за подкрепата и искаме да ви пожелаем възможно най-хубавите празници и релаксация. Големи прегръдки“, каза пилотът от Монако.

Отборът на „Ферари“ завърши четвърти в шампионата на конструкторите в края на сезон 2025. В надпреварата при пилотите Льоклер завърши пети, а Хамилтън шести.

